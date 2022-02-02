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События Сегодня, 09:37143
Украинский фигурист Никитин в Пекине ответил журналистам из РФ на русском языке

Украинский фигурист Максим Никитин после ритм-танца в командном турнире на Олимпиаде, которая сегодня стартует в Пекине, общался с журналистами на русском языке, несмотря на рекомендации Министерства спорта Украины.

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы свободные люди, я надеюсь, что каждый в свободной стране и каждый может говорить на любом языке, на котором хочет. В пандемию, в это сложное время, много запретов и ограничений. Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами, несмотря ни на что. Если люди ведут нормальный диалог, задают адекватные вопросы, (получают - Ред.) адекватные ответы", - сказал фигурист.

Отметим, Максим Никитин выступает в танцах на льду в дуэте с Александрой Назаровой. Они чемпионы зимней Универсиады 2017 года, бронзовые призёры юниорского чемпионата мира, вице-чемпионы I зимних юношеских Олимпийских игр, трёхкратные чемпионы Украины.

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