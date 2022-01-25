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События Сегодня, 12:1678
Карту готовности в сфере обороны на случай "вторжения России в Украину" разработали в Эстонии

Власти Эстонии обсудили готовность страны к последствиям в случае возможного "вторжения России в Украину" и составили карту готовности в сфере государственной обороны.

Об этом сообщает "ERR".

Премьер-министра Эстонии Каи Каллас заявила, что "сосредоточение российских сил на границах Украины и агрессивное поведение в отношении безопасности всей Европы заставляет основательно готовиться к кризису, что сопровождает усиление военной активности".

Она также сказала, что помимо союзнических отношений основой безопасности Эстонии является независимая обороноспособность и всесторонняя государственная оборона.

"Мы, как общество, должны быть готовы к потоку военных беженцев, усилению энергетического кризиса, кибератак, а также к более масштабным экономическим и социальным последствиям. У правительства есть план, как повысить готовность страны и справиться с подобными ситуациями. Члены правительства представили свою деятельность в этой сфере, и мы определили проблемные места, которые требуют дальнейших размышлений и действий", - сказала Каллас.

Премьер-министр добавила, что Министерство иностранных дел Эстонии сосредоточится на сдерживании Российской Федерации от возможного вторжения в Украину.

"Но мы также готовы помочь Украине и своим гражданам в случае разного развития событий", - сказала Каллас.

Кроме того, эстонское правительство заявило, что для реализации целей в области военной национальной обороны правительство Эстонии дополнительно выделит 380 млн евро. Также власти добавили, что "впереди напряженный период учений как на суше и в воздухе, так и на море".

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