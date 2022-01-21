Айтишника, который "заминировал" госучреждения, вокзалы, аэропорт и ТРЦ задержали в Харькове

В Службе безопасности Украины сообщили о задержали айтишника, который отправлял анонимные электронные письма о ложных минированиях госучреждений в Харькове.

По данным СБУ, харьковчанин заявлял по меньшей мере о 14 "минированиях".

Об этом сообщает СБУ.

Мужчина "минировал" Харьковскую областную государственную администрацию, Харьковский апелляционный суд, международный аэропорт "Харьков", железнодорожные и автомобильные вокзалы, а также торгово-развлекательные центры города.

Злоумышленником оказался специалист в IТ-сфере, который при отправке анонимных электронных писем использовал специальные компьютерные программы, в которых можно скрыть местонахождения.

Оперативники СБУ задержали мужчину по месту его проживания после очередного сообщения о минировании.

По данным СБУ, харьковчанин с помощью лжеминирований хотел показать неприязнь к правоохранительным и судебным органам Украины, а также к власти в целом.

Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

Также СБУ проверяет возможную причастность злоумышленника к сотрудничеству с иностранными спецслужбами.