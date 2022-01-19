Со следующей недели в Испании хотят разрешить ходить без маски на улицах

Правительство Испании на следующей неделе планирует отменить обязательное ношение масок на улице, которое возобновилось в стране в конце 2021 года.

Об этом со ссылкой на собственные источники в правительстве пишет Cadena SER.

По данным издания, Совет министров одобрит решение на заседании, во вторник, 8 февраля, а вступить в силу оно может уже на следующий день - с 9 февраля.

В частности, за отмену масок активно выступают такие автономные сообщества, как Мадрид, Каталония, Кастилия-Ла-Манча, Кастилия-Леон и Галисия. Местные власти считают данное требование бессмысленным.