Новым генсеком НАТО может стать Тереза Мэй или премьер Эстонии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначен главой Центробанка Норвегии. В Североатлантическом альянсе он будет работать до сентября 2022 года.

Уже рассматриваются пять кандидатов, которые могут заменить Столтенберга на должности генсекретаря НАТО.

В заявлении, обнародованном на сайте норвежского правительства говорится, что "Йенс Столтенберг сегодня был назначен премьер-министром и управляющим исполнительного совета Norges Bank сроком на шесть лет".

В правительстве Норвегии также добавили, что нынешний управляющий центрального банка Ойстейн Олсен попросил уйти в отставку со своей должности 1 марта 2022 года. На его место назначили временным управляющим его заместителя Иду Уолден Бач. Она будет на этой должности с 1 марта 2022 года до сентября, пока ее не заменит Столтенберг.

По данным агентства DPA, сейчас рассматриваются пять кандидатов на должность Генерального секретаря НАТО. Среди них:

экс-премьер Британии Тереза Мэй,

премьер Нидерландов Марка Рютте,

президент Румынии Клаус Йоханнис,

премьер Эстонии Каю Каллас,

экс-глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Справка. Столтенберг был лидером социал-демократической Рабочей партии Норвегии и дважды занимал пост премьер-министра страны. В 1990-х возглавлял министерство торговли и энергетики Норвегии, а также министерство финансов. В 2014-м был избран генсеком НАТО, сменив на этом посту Андерса Фога Расмуссена.