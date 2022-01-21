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События Сегодня, 19:2078
Собчак назвала возвращение Крыма политическим самоубийством для любого президента РФ

Российская телеведущая, журналист и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак считает, но ни один президент России не вернет Украине аннексированный Крым, поскольку это станет политическим самоубийством.

Об этом Собчак сказала в ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+.

Собчак считает, что ни действующий президент России Владимир Путин, ни его гипотетические преемники, не вернут  аннексированный Крым Украине. Телеведущая заявила, что вернуть полуостров для президента РФ равносильно политическому самоубийству.

Точно также, по ее мнению, и ни один украинский президент не откажется от прав на Крым.

"И это тупик", - делает вывод Собчак.

При этом Собчак не верит, что в ближайшее время в России сменится президент, если Путин не умрет.

"Но и это маловероятно, потому что Владимир Владимирович находится в отличной форме", - считает Собчак.

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Теги: news, новости, Украина, Собчак, Крым, 7dniv, 7dnivinfo  
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