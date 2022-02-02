Новый рекорд еще до церемонии открытия Олимпиады в Пекине установили китайские фигуристы

В Пекине был зафиксирован первый рекорд мира еще до официального открытия зимней Олимпиады-2022. Авторами нового мирового достижения стали китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун.

Об этом сообщает издание "Укринформ" в пятницу, 4 февраля.

Мировой рекорд установлен в соревнованиях спортивных пар в командном первенстве. Короткую программу китайские фигуристы выполнили с результатом 82,83 балла, превзойдя рекорд действующих чемпионов мира россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (82,36), установленный на чемпионате Европы-2022, который проходил в Эстонии.

Украинская пара София Голиченко и Артем Даренский показала девятый результат (53,65).