Жительница Ташкента швырнула свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю

В Зоопарке в Ташкенте женщина перекинула свою трехлетнюю дочь прямо в вольер к медведю из-за депрессии.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства по поддержке семьи Узбекистана.

Женщина, перекинувшая свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке была в депрессии, так как ее супруг уехал в Россию и не живет с ними.

О происшествии рассказали сотрудники зоопарка. Медведь девочку не тронул, ребенок пострадал от падения с высоты почти пять метров.

Органы прокуратуры возбудили против матери уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство", предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы.

Женщина на данный момент безработная, ей и ее детям неоднократно оказывали социальную и юридическую помощь.

В результате падения у ребенка диагностированы открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Сейчас здоровье ребенка в удовлетворительном состоянии.

Правоохранительные органы продолжают расследование данного инцидента. Пострадавшей девочке оказывается вся необходимая медицинская помощь.