Великий Кормчий и Владимир Путин стали самыми обсуждаемыми персонами в день открытия Олимпиады

Лидер КНР Си Цзиньпин возглавил Топ-10 самых упоминаемых персон в англоязычных соцмедиа в контексте Олимпиады-2022 в день открытия Игр.

Об этом сообщает инфографика "РИА-Новости" в рамках совместного исследования с Brand Analytics в пятницу, 4 февраля.

Второе место занял звезда японского фигурного катания Юдзуру Ханю, на третьем - американский фигурист Нейтан Чен.

В то же время Топ-10 самых упоминаемых персон в русскоязычных соцмедиа в контексте Олимпиады-2022 в день открытия Игр возглавил Владимир Путин.

На втором месте оказался телекомментатор Дмитрий Губерниев, на третьем и четвертом - знаменосцы российской сборной Вадим Шипачев и Ольга Фаткулина.



