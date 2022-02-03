Житель Стамбула сдал 78 положительных тестов на коронавирус и больше года сидит на карантине

Житель Стамбула Музаффер Каясан более года находится на карантине из-за коронавируса, так как все тесты, которые он сдает, показывают положительный результат.

Об этом сообщает телеканал A Haber.

"Музаффер Каясан, больной лейкемией, проживающий в Сарыере (район Стамбула), заразился коронавирусом в ноябре 2020 года. Каясана, которого лечили в больнице, выписали, но его тест так и не показал отрицательный результат. Пятидесятишестилетний мужчина, который сдал 78 тестов в течение 14 месяцев, каждый раз получал положительный результат. Каясан, который не может выйти из карантина, видеть внуков и вынужден жить один, обратился за помощью к властям", - информирует телеканал.

По словам самого мужчины, три года назад ему провели пересадку костного мозга, которая прошла успешно.

"Когда мы спрашиваем наших ученых и врачей, они говорят, что моя иммунная система слаба, потому что у меня лейкемия, они поддерживают мою жизнь в течение четырнадцати месяцев с помощью лекарств, которые они прописывают", - привел телеканал слова Каясяна.

Пациент посетовал, что это очень сложная ситуация как для тех, кто находится в больнице, так и для него и его семьи.



