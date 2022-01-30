Две причины, почему Украину не возьмут в альянс назвали в НАТО

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что сейчас тема присоединения Украины к альянсу на повестке дня не стоит.

Об этом он сказал 4 февраля в интервью французскому каналу France 24.

"Никто и не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО", - сказал Джоанэ.

По его словам, Киеву "следует провести много реформ внутри страны". Второй причиной невозможности вступления сейчас он назвал отсутствие согласия в альянсе по этому вопросу.

"К тому же нам необходимо прийти к консенсусу в НАТО. Сегодня такого консенсуса по поводу возможного членства Украины в НАТО нет", - добавил Джоанэ.

Однако, как он отметил, "несмотря на это, никакая третья сторона не имеет права вводить вето на решение, которое является суверенным для самой страны и для организации, к которой она хочет присоединиться".

"Это полностью зависит от нас", - подчеркнул высокопоставленный представитель НАТО.