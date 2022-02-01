Агентство Bloomberg по ошибке выпустило новость о том, что "Россия вторглась в Украину"

Американское агентство Bloomberg выпустило новость о том, что "Россия вторглась в Украину". Сообщение с таким заголовком было опубликовано на сайте агентства около 23:00 4 февраля и примерно через полчаса удалено.

Bloomberg выпустило сообщение с опровержением и извинениями.

"Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок "Россия вторгается в Украину" был случайно опубликован сегодня около 4 часов вечера по восточному времени на нашем веб-сайте. Мы глубоко сожалеем об этой ошибке. Заголовок был удален, и мы расследуем причину", - сказано в сообщении агентства.

"Это похоже на случай 1984 года, когда достоянием общественности стала фраза Рейгана в радиоэфире о "бомбардировке СССР через пять минут" (как потом пояснили - президент шутил во время проверки микрофона). Тогда многие это восприняли как элемент психологической войны - напугать Советский Союз. А с какой целью сейчас проделывают подобные фокусы? Чтобы напугать инвесторов, чтоб быстрее бежали из Украины?", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".