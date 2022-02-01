В Еврокомиссии призвали Азербайджан увеличить поставки газа в Европу

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала Азербайджан увеличить ежегодные поставки газа в страны ЕС до 10 млрд кубометров. По ее словам, Баку является надежным поставщиком энергии.

Об этом сообщает издание "DW" со ссылкой на пресс-конференцию по итогам VIII заседания министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку.

"Эта встреча была для меня хорошей возможностью обсудить активизацию нашего сотрудничества с Азербайджаном. Азербайджан является стратегическим и надежным энергетическим партнером ЕС", - сказала Симсон.

По ее словам, сегодня Азербайджан делает все для того, чтобы увеличить поставки газа через "Шах Дениз".

"Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в рамках этого проекта с Азербайджаном, так как это стратегически важно для всех стран Евросоюза", - добавила Симсон.

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в 2021 году Баку экспортировал 19 млрд кубометров газа, из которых 8,5 млрд кубометров получила Турция и 7 млрд кубометров - Италия. Кроме того, по его словам, азербайджанский газ получают Болгария и Греция. До встречи с Симсон Алиев анонсировал "новую фазу кооперации между ЕС и Азербайджаном в сфере энергетики".