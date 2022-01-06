Националисты в Харькове устроили по центру марш единства, чтобы показать, что это украинский город

В субботу, 5 февраля, в Харькове прошел организованный националистами марш единства. Цель шествия - показать, что Харьков - это украинский город.

Мероприятие анонсировалось на специально созданной странице в Фейсбук, о его ходе рассказывали местные паблики в Телеграм и СМИ.

Марш начался в 14:00 на площади Конституции. По этому случаю туда стянули автозаки с силовиками в полной экипировке. Также на площади работала кинологическая служба. По оценкам СМИ, на марш собрались около 5000 человек. Националисты и сочувствующие пришли на шествие с флагами Украины и УПА (красно-черными).

С площади Конституции колонна в сопровождении правоохранителей выдвинулась вверх по улице Сумской до палатки "Все для победы" на площади Свободы, где участники устроили митинг. При этом многие участники были без масок.

На митинге (или вече, как его называют националисты), соорганизатор марша и лидер харьковской ячейки "Национального корпуса" Константин Немичев заявил, что патриоты не паникую из-за "вторжения России", а готовятся к нему.

"Мы собрались и показали, что Харьков - это Украина, мы показали это всему миру. Нас хотят успокоить, хотят, чтобы мы сидели дома. Но у нас один ответ: мы не паникуем, мы готовимся", - произнес он.

Организаторы, в числе которых кроме Немичева "Штаб обороны Харьковщины", заявили, что харьковчане "объединились и вышли на улицы города, чтобы заявить о своей четкой проукраинской позиции и принципиальных намерениях - защищать свой украинский город от российской агрессии".

"Ведь в это сложное время враг продолжает напрягать ситуацию, сосредотачивая военные силы на наших границах, и дезинформируя мир лживыми заявлениями", - сказал Немичев.

Между тем СБУ, горсовет и ГСЧС выступали против проведения этой акции. В качестве аргументов они привели "террористическую угрозу" и пандемию коронавируса. Горсовет пытался запретить акцию через суд, однако Харьковский окружной административный суд отклонил его иски, благодаря чему шествие состоялось.