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События Сегодня, 20:0170
Зачем в США запустили фейк о "нападении Путина" в первый день Олимпиады

Западные СМИ продолжают крайне жестко нагнетать с "российским вторжением в Украину" - не гнушаясь даже откровенными фейками. А также пространно фантазируя, как Россия будет подчинять Украину после оккупации. 

Новая порция этой информации уже вызвала разного рода реакцию из Украины и России - от раздраженной до иронической. При этом никто новые публикации всерьез уже почти не обсуждает. 

Впрочем, фейк, опубликованный американским агентством "Блумберг" в теории мог стать и взрывоопасным. Поэтому многие восприняли его как провокацию.

"Страна" проанализировала свежую медийную активность в западной прессе. 

Фейк от "Блумберга"

Сегодня ночью на сайте агентства Bloomberg появилось сообщение "Россия вторгается в Украину". Материал был помечен словом Live: то есть это задумывалось, что это будет "горячий" обновляемый сюжет с подробностями "вторжения".

Заголовок появился в колонке "Последнее", но не вышел на главный материал.

Спустя некоторое время эта новость пропала, а вместо нее вышло опровержение. 

"Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок "Россия вторгается в Украину" был случайно опубликован сегодня около 4 часов вечера по восточному времени (около 23:00 по Киеву - Ред.) на нашем веб-сайте. Мы глубоко сожалеем об этой ошибке. Заголовок был удален, и мы расследуем причину", - сообщили в агентстве.

Но как-то сложно объяснить случившееся ошибкой. 

Во-первых, тема крайне острая и конфликтная. И очевидно, что публикации на предмет начала любой войны - тем более, в Европе - должны крайне жестко контролироваться редакцией. То есть вероятность случайного выхода такой новости, да еще и в одном из самых влиятельных СМИ, равняется практически нулю. 

Во-вторых, заметка вышла в день открытия олимпиады в Пекине, которую американцы бойкотируют. Что уже само по себе выглядело символично. И заронило подозрения в некой намеренной акции. 

По крайней мере, в российском МИД эту взаимосвязь отметили особо. По словам спикера ведомства Марии Захаровой на сайте агентства прошел "глобальный информационно-политический шмарафон натовских желаний" ("Шмарафон" - новая песня группы "Ленинград", которая высмеивает Ксению Собчак). 

"Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на все", - отметила Захарова. 

Отреагировали на публикацию и в Кремле. "Термин фейк-ньюс могут заменить на Блумберг-ньюс", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, подобные "новости" могут привести "к непоправимым последствиям". Он также связал появление публикации с "агрессивными заявлениями США". 

Но напрашивается в связи с этой историей другой пример. 11 августа 1984 года американский президент Рональд Рейган перед одним из эфиров заявил в микрофон следующее: "Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнётся через пять минут". 

Эта фраза пошла в эфир и наделала много шуму. Американцы же заявили, что президент просто пошутил, проверяя микрофон перед началом передачи. Но многим стало не до шуток. В СССР выпустили официальное заявление с осуждением фразы Рейгана.

"ТАСС уполномочен заявить, что в Советском Союзе с осуждением относятся к беспрецедентно враждебному выпаду президента США. Подобное поведение несовместимо с высокой ответственностью, которую несут руководители государств, прежде всего обладающих ядерным оружием, за судьбы собственных народов, за судьбы человечества", - заявили в Москве.

Позже возникли неподтвержденные версии, что Рейган намеренно допустил такую шутку в эфире.

Ситуация между США и СССР тогда была крайне напряженной, шла гонка вооружений. Кроме того, президенту, который имел имидж "ястреба", через несколько месяцев нужно было переизбираться на второй срок - что он, кстати, с успехом и сделал. 

Неизвестно, намеренно ли Рейган запустил в эфир свою "шутку". Но параллели с тем, что произошло на сайте "Блумберга" очевидные. Как и тогда, сегодня ситуация между ядерными державами достигла пика напряженности. Эпицентр ее - Украина, куда, по настойчивым заявлениям США якобы планирует вторгнуться Россия. 

И, хотя и Киев, и Москва планы нападения опровергают, американцы продолжают гнать истерию и сообщать все более "шокирующие" подробности "вторжения". А вчера дело дошло уже и до того, что СМИ, которые раскачивают эту ситуацию, публикуют фейки о начале военных действий. 

Но делать это настойчиво продолжают. The New York Times сегодня выпустила материал, где со ссылкой на украинских военных утверждается: подготовка "вторжения" находится на финальной стадии.

Якобы в Крым перебросил 10 тысяч военных, а также развернули инфраструктуру для войны: госпитали, системы связи, радиоэлектронной борьбы и другие. При этом цели России по-прежнему туманны, пишет издание. 

Отметим, что Киев прямо опровергает подобные слухи.

Но военная истерия транслируется уже не только на американскую аудиторию, но и на Германию, которая пытается держаться в стороне от англо-американских прожектов по "российскому вторжению". 

"Народная рада" от Bild

Немецкий таблоид Bild выпустил материал с подробностями "вторжения Путина" в Украину. Это уже вторая такая статья от германских журналистов. Первая вышла в начале декабря и содержала "карту наступления" российских войск на Украину, которую сами же украинцы высмеяли в соцсетях. 

Карта и правда была дивной: Путин, согласно Bild, решил остановить свое "вторжение" под Уманью и Коростенем, а Львов составители назвали почему-то на австрийский манер "Лембергом".

Ну, и главное - газета тогда заявляла, что нападение состоится в январе. Но вот наступил февраль, и "Бильд", невзирая на провал предыдущего прогноза, решил рассказать, что будет сразу после "вторжения".

По данным газеты, которая поговорила с представителями разведки, Москва готовит следующие стадии захвата Украины:

Первая - захват городов. РФ разбивает ВСУ в полевых сражениях и окружает крупные города.

Затем внутри взятых в кольцо мегаполисов инспирируются брожения с целью бескровной капитуляции (для этого туда уже якобы заброшены сотрудники спецслужб). "Агенты Кремля" в городах меняют руководство на пророссийское, и дальше входят российские войска. 

Вторая стадия - создание "Народной рады", которая заменит собой нынешний украинский парламент. Отмечается, что это будет марионеточная структура, которая создаст подконтрольное России правительство. 

Третья стадия - введение режима ЧП и создание лагерей для несогласных с оккупацией. 

"Для России успех всей кампании будет зависеть от контроля над завоеванными территориями, от того, удастся ли ей по-настоящему сломить украинский народ, а также от получения признания и легитимности нового правительства", - цитирует Bild отчет разведки.

Итогом всех этих действий будет формирование на Украине "полицейского государства", которое должно будет "создать условия для общенационального референдума по присоединению к России". В результате Москва планирует создать новое "союзное государство", состоящее из России, Украины и Белоруссии, утверждает Bild.

Здесь стоит опять вспомнить прогноз того же издания о "вторжении Путина" в январе и в общем-то перевернуть эту страницу. Отметив лишь тот факт, что кампания по нагнетанию военной угрозы и не думает сбавлять обороты на Западе и периодически даже всплывает в Европе, которая в этой истерии практически не участвует.

Более того - Германия даже прямо отказывает Украине в поставках оружия. Причем эта позиция, судя по опросам, поддерживается населением. И не исключено, что данные публикации появляются как раз с целью изменить общественное мнение в противоположную сторону.

Тем более, что Украина не оставляет попыток получить от немцев летальное оружие. Киев недавно направил в Берлин письмо с подробным списком вооружений, который он хочет получить от Германии. Об этом сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Это комплексы ПВО средней дальности, переносные ЗРК, переносные комплексы радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами, системы микроволнового оружия, электронные радиолокационные системы, а также приборы ночного видения, камеры наблюдения и боеприпасы.

В Бундестаге и правительстве пока отказывают Украине. Но, как видим, лоббистские кампании за изменение этой политики идут достаточно мощные. 

"Вздумает Путин напасть на Украину и что ему делать без плана?"

Информация Bild вызвала новую порцию насмешек в Украине.

"Поскольку Генеральный штаб Минообороны Российской Федерации все никак не разработает план военного вторжения в Украину, германский таблоид Bild опубликовал свой план. Это правильно. Потому что, например, вздумает Путин напасть на Украину и что ему делать без плана? А теперь есть хоть какой-то", - иронизирует журналист Владимир Бойко.

Телеведущий Макс Назаров напомнил о другом похожем плане - "оккупационном правительстве" Украины, которое, по версии британского МИДа, якобы возглавит владелец телеканала "Наш" Евгений Мураев.

"Там Евгений Мураев за эту движуху отвечает? Или ужо кто-то другой?", - интересуется Назаров.

"Новые страшилки подвезли. В стиле 1937-го. И не гнушаются ведь немецкие "журналисты " такую дичь публиковать.

Что ещё больше показательно, так это решение германского правительства отправить нам 5000 тысяч б/у касок", - пишет политолог-международник Максим Яли.

Телеведущий Ростислав Сухачев сравнил нынешнюю риторику западной прессы с тем, что писали украинские СМИ в 2014-2015 годах - намекая на поток фейков, который тогда захлестнул медиа. 

А вот среди "патриотической" общественности звучат мнения, что неважно - правду пишет Bild или нет. Главное, что газета пытается изменить мнение немцев на более антироссийское.

 

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Теги: news, новости, Украина, США, Фейк, вторжение, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
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