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События Вчера, 22:1171
На двух посетителей ТРЦ напал с ножом мужчина в Полтаве

В Полтаве мужчина с ножом напал на двух человек в торговом центре на проспекте Мира. Один из пострадавших от полученных ранений скончался.

Об этом сообщает в Facebook в субботу, 5 февраля, пресс-служба полиции Полтавы.

"В отделение №2 (Подольский район) Полтавского райуправления полиции поступило сообщение от врачей о ранении мужчины в одном из торговых центров, расположенных по проспекту Мира. По данному факту полиция открыла уголовное производство", - говорится в посте пресс-службы полиции.

Получив информацию о преступлении, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа правоохранителей.

По предварительной версии следствия, в торговом центре возник конфликт между посетителями. Один из участников стычки нанес ножевые ранения двум мужчинам. В результате полученных телесных повреждений один человек скончался на месте. Другому была оказана медицинская помощь.

Нападавшим оказался мужчина 1959 года рождения. Сейчас решается вопрос о задержании фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а также о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Следственное подразделение полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры начало уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 ("Умышленное убийство") и части 3 статьи 15, а также части 1 статьи 115 ("Покушение на умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства и мотивы преступления выясняет следствие.

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