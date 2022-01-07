Расследовать оскорбительные кричалки украинских фанов на матче по футзалу потребовал Футбольный союз РФ у УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) направил обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием открыть дисциплинарное расследование по итогам полуфинала чемпионата Европы по футзалу между сборными России и Украины.

Организацию возмутило поведение украинских болельщиков, которые выкрикивали оскорбительные матерные кричалки в адрес россиян и президента РФ Владимира Путина.

Об этом в субботу, 5 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.

"Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу. Во время матча, состоявшегося 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и в числе прочего содержали призывы к убийству российских граждан", - говорится в заявлении РФС.

В РФС добавили, что, согласно регламенту турнира, национальные ассоциации несут ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, членов, болельщиков и любых лиц, выполняющих функции на матче от их имени, и могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям.

"В связи с этим РФС обратился к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство с целью рассмотрения и принятия решения по итогам описанных инцидентов", - заявили в РФС.