Очередь из более чем четырех тысяч фур скопилась на границе Беларуси и Евросоюза

Пограничный комитет Беларуси сообщил о том, что с белорусской стороны на въезде в страны Евросоюза скопилось более 4 290 грузовых фур.

Об этом сообщается в Telegram ведомства в субботу, 5 февраля.

В погранкомитете отметили, что некоторые СМИ обвиняют в создавшихся очередях Беларусь. Однако авторы публикаций не указали тот факт, что "в процессе пропуска через государственную границу участвуют обе стороны", заявили в ведомстве.

"Выезд грузовиков из Беларуси возможен лишь в случае их запуска сопредельной стороной на свою территорию", - говорится в сообщении пограничников.

По данным погранкомитета, значительные очереди транспорта наблюдаются на всех участках границы Беларуси со странами ЕС - Польшей, Литвой и Латвией.

В ведомстве добавили, что на отдельных пунктах пропуска очередь превышает 650 автомобилей. В частности, польская сторона в сутки оформляет лишь 70% транспортных средств от установленной нормы.

"В Литву проследовало 75% грузовиков от пропускной способности. Больше всего фур находится на маршруте через Шальчининкай (Бенякони). В то же время латвийская сторона в полном объеме выполнила договоренности по пропуску. По состоянию на 10:00 наибольшее количество большегрузов находится на пути через Силене (Урбаны)", - обрисовали обстановку в погранкомитете Беларуси.