Ледяной дождь в канадской Новой Шотландии оставил без электроэнергии десятки тысяч человек

В приморской провинции на юго-востоке Канады под названием Новая Шотландия из-за ледяного дождя без электроснабжения осталось 48 тысяч потребителей.

Об этом сообщает CBC в субботу, 5 февраля.

Министерство окружающей среды Канады сообщило, что ледяной дождь начался в пятницу и в некоторых районах продолжался примерно сутки.

Деревья по всей провинции покрылись толстым слоем льда, из-за чего ветки у многих сломались и заблокировали проезжую часть, а также и повредили линии электропередач.

Аварийные бригады работали всю ночь, чтобы восстановить электроснабжение десятков тысяч клиентов.

В данный момент информации о пострадавших не поступало.