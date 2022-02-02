Ледяной дождь в канадской Новой Шотландии оставил без электроэнергии десятки тысяч человек

В приморской провинции на юго-востоке Канады под названием Новая Шотландия из-за ледяного дождя без электроснабжения осталось 48 тысяч потребителей.
Об этом сообщает CBC в субботу, 5 февраля.
Министерство окружающей среды Канады сообщило, что ледяной дождь начался в пятницу и в некоторых районах продолжался примерно сутки.
Деревья по всей провинции покрылись толстым слоем льда, из-за чего ветки у многих сломались и заблокировали проезжую часть, а также и повредили линии электропередач.
Аварийные бригады работали всю ночь, чтобы восстановить электроснабжение десятков тысяч клиентов.
В данный момент информации о пострадавших не поступало.