На военных учениях Беларусь и РФ отработают защиту от Украины

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Беларусь и Россия будут отрабатывать защиту южных границ Союзного государства на учениях "Союзная решимость". То есть границ с Украиной.

Об этом Вольфович рассказал в эфире телеканала ОНТ в субботу, 5 февраля.

"Если мы раньше не рассматривали южное направление как угрозу безопасности страны, сегодня мы, исходя из оценки военно-политической, стратегической обстановки, вынуждены рассматривать в том числе и южное направление. Прежде всего для защиты южных границ Союзного государства", - сообщил Вольфович.

Кроме того, госсекретарь Совбеза Беларуси охарактеризовал проверку сил реагирования Союзного государства, которая проходит на территории Белоруссии в 2022 году, как учения с проведением очень крупных маневров.

Вольфович добавил, что одной из важных составляющих таких учений является отработка задач по "отражению агрессии".