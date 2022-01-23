До 25 тысяч украинских военных и до 50 тысяч мирных жителей могут погибнуть в случае вторжения РФ

В США уже подсчитали, какие потери ждут Украину в случае "российского вторжения", о котором западные СМИ пишут последние несколько месяцев.

По оценкам Вашингтона, Украина может потерять от 5 000 до 25 000 военнослужащих.

Об этом со ссылкой на двух неназванных чиновников Reuters.

Потери российских войск могут составить от 3 000 до 10 000, а потери среди гражданского населения - от 25 000 до 50 000 по оценкам США.

По данным агентства, Россия располагает около 70% боевой мощи, которая потребуется для полномасштабного вторжения в Украину и отправляет дополнительные батальонные тактические группы на границу. За последние две недели количество батальонных тактических групп в приграничном районе увеличилось до 83 с 60 по состоянию на пятницу, и еще 14 находятся в пути.

"Что касается сроков вторжения, то ожидается, что пик замерзания земли достигнет 15 февраля, заявили официальные лица, что позволит российским воинским частям механизировать транзит по бездорожью. Такие условия продлятся до конца марта", - сообщает Reuters.