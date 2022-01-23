На территории музея во Львове произошел крупный пожар. Спасатели боролись с огнем больше часа

В ночь на воскресенье, 6 февраля, во Львове произошло возгорание на территории музея под открытым небом народной архитектуры и быта им. Климентия Шептицкого.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информация о возгорании поступила спасателям в 02:14. Огонь вспыхнул в одноэтажном деревянном доме, который не является памятником архитектуры.

"В 03:27 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожено здание на площади 600 кв. м", - говорится в сообщении.

Также известно, что к тушению огня были привлечены 22 человека и пять единиц техники ГСЧС.