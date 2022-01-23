В случае вторжения России Киев "может пасть в течение двух дней"

Американская газета The Washington Post сообщает, что "Россия может вторгнуться в Украину в течение нескольких дней". При этом Киев в случае вторжения "может пасть в течение двух дней".

Об этом The Washington Post сообщает со ссылкой на источники.

По данным источников издания, "для возможного нападения Россией подготовлено 83 батальонные тактические группы численностью около 750 военнослужащих в каждой". В статье утверждается, что это около 70% от необходимого для вторжения числа военнослужащих.

"Россия близка к завершению подготовки к крупномасштабному вторжению в Украину, в результате которого могут быть убиты или ранены до 50 000 мирных жителей, обезглавлено правительство в Киеве в течение двух дней и спровоцирован гуманитарный кризис, в результате которого до 5 миллионов беженцев будут спасаться бегством", - пишет газета.

Действия России, сообщает The Washington Post, могут стать крупнейшим сухопутным военным наступлением в Европе со времен Второй мировой войны и, вероятно, создадут самые серьезные проблемы для послевоенного международного порядка под руководством США за последние 75 лет.