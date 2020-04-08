Режим самоизоляции - Британка выгуливает свою собаку, наряжаясь в забавные костюмы

Режим самоизоляции многим из нас дал дополнительное время, которое можно использовать на исследования и эксперименты, новые хобби и увлечения.



40-летняя учительница танцев Клэр Мирдон ( Clare Meardon), например, всю свою энергию направила на создание забавных видеороликов, демонстрирующих, как она в причудливых костюмах выгуливает свою собаку.



Как она сказала в одном из недавних интервью, на это её подтолкнули две вещи: вызов её друга и желание вызвать улыбку у людей в то время, когда особенно важно пребывать в хорошем настроении.



А поскольку она работает школьным учителем танцев, то у неё есть много костюмов, которые она сшила сама. В июле в школе должно пройти выступление, поэтому все костюмы она взяла домой, чтобы привести их в порядок. А пока Клэр наряжается в разные костюмы, каждый день выходя на прогулку вместе со своей собакой.