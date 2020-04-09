 

Голливудские красавчики - какими они были в школьные годы

СКАНДАЛЫ, СЛУХИ, СПЛЕТНИ, ХАЙП Сегодня, 16:3563
Голливудские красавчики - какими они были в школьные годы

Большинство людей считает, что все знаменитые актёры, певцы, музыканты и другие представители шоу-бизнеса сразу рождаются красивыми и успешными. Но это совсем не так.

Как вы поймёте из этой коллекции фотографий, многие из них в подростковом возрасте были отнюдь не красавчиками и, возможно, даже не пользовались популярностью у противоположного пола.

Впрочем, это не помешало им позже стать знаменитыми и популярными на весь мир.

 

 


Марк Руффало

 


Лиам Хемсворт

 


Джордж Клуни

 


Крис Рок

 


Кристиан Бейл

 


Том Круз

 


Райан Рейнольдс

 


Генри Кавилл

 


Ричард Мэдден

 


Дуэйн Джонсон

 


Том Холланд

 


Крейг Дэвид

 


Шон Мендес

 


Джастин Тимберлейк

 

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