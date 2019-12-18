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Досуг Сегодня, 15:1745
Как подобрать мебель для спальной комнаты

Как подобрать мебель для спальной комнаты

Правильно обустроенная спальня позволит владельцу комнаты отдыхать и чувствовать себя уютно дома. Стоит выбрать подходящие цвета оформления, купить комфортную мебель. Если каждый элемент спальни сочетается между собой, хозяйка почувствует атмосферу домашнего тепла, комфорта. Удачно подобранная мебель для спальни – единственное решение оформления комнаты.


Как выбрать мебель в спальню

Спальне хватит определенного числа элементов. Выбирайте необходимые, первый из которых – кровать. Правила выбора подходящей кровати сокращают время поиска модели. Первым станет выбор подходящего размера. Среди моделей представлены:

  • односпальные;

  • полуторные;

  • двуспальные кровати.

Для выбора ширины мебели нужно знать, сколько человек будут спать на кровати – один, семейная пара. Комфортные кровати легко вмещают родителей и маленького ребенка. Также тем, кто предпочитает вечернее чтение, подойдут модели с изголовьем.

Если нет другого места для хранения постельного белья, подойдут модели с коробом для белья. Альтернативой станут тумбы, вмещающие одеяла, подушки, постельное белье. Важно определиться со стилем мебели. Хорошо, если вся мебель спальни выполнена в едином стиле. Тогда все элементы будут смотреться гармонично.

Что еще можно поставить 

Обычно в комнате предусмотрено место для шкафа. Некоторые предпочитают располагать его в коридоре, чтобы увеличить полезное пространство других комнат. Но если в комнате остается свободное место, лучше расположить вещевой шкаф там. Тогда можно будет спокойно переодеваться в своей спальне, не переживая по поводу присутствия гостей дома. Также прекрасно будет сочетаться в интерьере комнаты небольшая прикроватная тумбочка. Она подойдет, чтобы поставить на нее светильник и другие полезные мелочи.

Туалетный столик и аккуратное кресло, расположенные в спальне, позволят дамам приводить себя в порядок. На столике есть место небольшому зеркалу и достаточно места, чтобы расставить средства для ухода за собой. Важно соответствие столика стилю комнаты и другой мебели спального гарнитура. Стиль оформления комнаты – барокко, ренессанс, модерн, все зависит от вкуса хозяина. Также каждый элемент мебели может быть выполнен в выбранном оттенке из натуральных, экологически чистых материалов.

Каталог сайта Meblita позволяет подобрать подходящие модели мебели без труда. Больше не нужно ходить по магазинам по несколько часов, достаточно открыть интернет-магазин, где представлен большой выбор мебели для каждого.
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Как подобрать мебель для спальной комнаты
Как подобрать мебель для спальной комнаты
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