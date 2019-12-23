Оформление страховки для визы

С того момента, как на законодательном уровне был введен безвизовый режим, путешествия для граждан Украины стали намного проще. Но, это относится не ко всем странам. Если зона Шенген открыта для путешествий, то во многие страны (к примеру, Америку) виза для пересечения границы является обязательной. Для того, чтобы ее получить, потребуется собрать пакет документов. Он может отличаться в зависимости от страны, в которую планируется путешествие. Среди обязательных документов – загран паспорт и медицинская страховка. Страховка для визы поможет не только в получении заветной печати в паспорте, но и обезопасит отпуск от нежелательных денежных расходов.





Где можно получить страховку

Существует множество страховых компаний, которые помогут в срочном оформлении страховки. Но среди лидеров – компания PZU. Она оказывает соответствующие услуги жителям Украины более 25 лет, а сама организация существует 200 лет. Каждый желающий отправиться в путешествие может ознакомиться с предлагаемыми программами страхования и выбрать подходящий полис. Компания дает возможность оформить страховку за границу, любой из видов медицинского страхования и страховки авто. Не является проблемой и страхование имущества и недвижимости.

От чего зависит цена страховки для визы

На стоимость полиса для визы влияет огромное количество факторов. Среди них – цель путешествия. Клиент может отправиться за границу для осмотра основных достопримечательностей страны – стоимость медицинской страховки в таком случае кардинально отличается от стоимости полиса, оформляемого для активных видов спорта или спортивных соревнований. Каждый вид страховки отличается перечнем покрываемых рисков.

На цену страховки влияет наличие франшизы. Это та сумма, которую должен будет оплатить клиент, когда потребуется полис. Если стоимость возмещения убытков выше франшизы – остаток заплатит страховая компания PZU. Сумма франшизы оговаривается во время подписания договора страхового полиса. Также ценообразующими факторами являются:

длительность путешествия;

возраст клиента;

страна, в которую отправляется клиент.

Для снижения уровня возможных рисков рекомендуется заранее обратиться в страховую компанию. При наступлении страхового случая наличие полиса позволит получить медицинскую помощь вне зависимости от времени суток. Клиент получит онлайн-консультацию для помощи в использовании страховки.