 

Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения

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Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Сложно поспорить с тем, что ювелирные изделия – это особая «специя» лука, которая делает его гораздо интереснее и пикантнее. Если вы хотите произвести хорошее первое впечатление на новых знакомых, то стоит серьезно подойти к выбору образа и не обделять вниманием детали. Правильно подобранные драгоценности способны помочь владельцу выразить свое «я» или наоборот сохранить амплуа загадочности.

 

 

Выбрать украшения в современном мире – не проблема, ведь каждый ювелирный магазин предлагает свой широкий ассортимент товаров. Но, чтобы приобретенное  изделие долго радовало практичностью и привлекательным видом, стоит подходить к его покупке серьезно и внимательно. Все советы удачного подбора таких важных составляющих образа откроет «Мальва».

Рекомендации по приобретению золотых украшений

  • Проведите тщательный осмотр желаемого товара. Обратите внимание на его внутреннюю сторону. Ее поверхность должна быть идеально обработана, ведь это один из основных признаков высокого качества ювелирного изделия. Важно, чтобы драгоценность была аккуратно выполнена, а замки и места соединения не имели зазубрин.
  • Отдавайте предпочтение исключительно украшениям с пробой. Если вы увидите модель без нее, то с большой вероятностью это низкокачественная подделка. Одними из самых известных являются 750 и 585 пробы золота.
  • Внимательно изучите ценник. На нем должна быть указана подробная информация о товаре, а именно его наименование, адрес изготовителя, проба и вес.
  • При заказе ожерелья или цепочки убедитесь в том, что вы знаете обхват своей шеи. Это особенно актуально для тех, кто планирует осуществлять покупку в интернет-магазине. Если выбираете браслеты или кольца, важно точно знать размер. Ведь потом вернуть украшения уже нельзя. Этот момент касается абсолютно всех аксессуаров.

7 золотых советов в вашу шкатулку знаний

  1. Помните, чем старше дама, тем крупнее камни она может себе позволить. Девушкам же лучше отдать предпочтение более нежным изделиям с мелкими вставками или их россыпью.
  2.  Выбирая золотые серьги или колье с камнями в тон своим глазам, вы сможете сделать взгляд более выразительным и манящим.
  3. Если вы хотите создать романтичный и легкий весенний образ для свидания или вечернего выхода, то обратите внимание на украшения мягких, округлых форм.
  4. Следите за тем, чтобы ювелирные изделия не «спорили» с образом. При их выборе отталкивайтесь от деталей гардероба и предназначения лука. Например, для деловых встреч совершенно не уместны игривые аксессуары. А вечерние образы будут выглядеть незавершенными без ярких и массивных украшений.
  5. Не переборщите с основными акцентами. Главная ошибка многих женщин в том, что они стараются надеть на себя все лучшее сразу. Обилие броских аксессуаров дешевят образ и делают его слишком вычурным. Лучшее решение – не нарушать правило трех украшений, чтобы создать элегантный и изящный лук.  
  6. Не забывайте про несочетаемые комбинации. К ним относятся следующие варианты тандемов: цепочка с брошью и серьгами, часы с браслетом и массивным кольцом, браслет и 2 больших кольца на одной руке.
  7. Подбирайте драгоценности под определенный наряд. С классическим костюмом будут отлично смотреться строгие аксессуары геометрических форм. Если вы выбираете закрытую блузку, то лучше отказаться от бус. Браслеты же выглядят неуместно в тандеме с длинными расклешенными  рукавами.

Если вы хотите быть уверенными в качестве приобретаемых украшений, то  рекомендуется покупать их в сертифицированных магазинах. Не забывайте баловать себя и своих близких стильными ювелирными изделиями  и подчеркивать свою индивидуальность с помощью продукции от «Мальва».

 

Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения

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Теги: news, новости, Украина, Ювелирные, изделия, Мальва, 7dniv, 7dnivinfo  
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