Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге

До начала занятий (лучше всего во время регистрации на семинар) предложите слушателям оформить свой заказ пиццы к обеду. Помимо пиццы, в состав обеда могут быть включены сайды с крылышками барбекю, куриными стрипсами и пармезан байтсами.

Радуем сладеньким: в качестве десертов выбираем маффины или лава-кейки с жидким шоколадом, они повысят работоспособность аудитории во второй половине дня.

Заранее предупредите слушателей, что заказаны будут не все варианты, а только лидеры предпочтений. Есть несколько вариантов сбора данных:

изучение онлайн-меню пиццерии и отметка выбранной позиции в сводной таблице;

мини-анкеты;

выбор блюд на большом фотопостере при входе в зал для мероприятия;

сбор данных в закрытой группе в мессенджере.

Хорошо известно, что вкусовые предпочтения человека характеризуют его работоспособность и поведенческие характеристики. Профессиональный коуч или тренинг-модератор по списку заказов составит неплохие дополнения к психологическим портретам аудитории.

Совместная трапеза