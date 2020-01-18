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Досуг Сегодня, 13:5323
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге

Бизнес-тренинги, конференции, курсы личностного роста, курсы иностранных языков и веб-дизайна, семинары для будущих пап и сборы потенциальных топ-менеджеров крупной корпорации: в Киеве ежедневно проводятся сотни различных обучающих занятий и бизнес-встреч.
Психологи утверждают, что до 40% полезной информации и контактов слушатели получают не на занятиях, а во время кофе-брейков и обеденных перерывов. Повышаем эффективность курсов и удерживаем своих учеников в группе. Совместить прием пищи и полезное общение поможет Domino's Pizza – доставка пиццы №1 в мире. Не забываем: пицца-тайм – это не кейтеринг, это атмосфера.
 
Изучаем вкусы
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге

До начала занятий (лучше всего во время регистрации на семинар) предложите слушателям оформить свой заказ пиццы к обеду. Помимо пиццы, в состав обеда могут быть включены сайды с крылышками барбекю, куриными стрипсами и пармезан байтсами.

Радуем сладеньким: в качестве десертов выбираем маффины или лава-кейки с жидким шоколадом, они повысят работоспособность аудитории во второй половине дня.

Заранее предупредите слушателей, что заказаны будут не все варианты, а только лидеры предпочтений. Есть несколько вариантов сбора данных:

  • изучение онлайн-меню пиццерии и отметка выбранной позиции в сводной таблице;
  • мини-анкеты;
  • выбор блюд на большом фотопостере при входе в зал для мероприятия;
  • сбор данных в закрытой группе в мессенджере.

Хорошо известно, что вкусовые предпочтения человека характеризуют его работоспособность и поведенческие характеристики. Профессиональный коуч или тренинг-модератор по списку заказов составит неплохие дополнения к психологическим портретам аудитории.

Совместная трапеза
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге

Составьте столы вместе, в зависимости от количества слушателей и ваших целей организуйте общую или несколько отдельных групп. Пиццу привозят предварительно нарезанную, но ножи и лопатки для эстетики подачи лишними не будут. Дополнительно подготовьте салфетки и посуду (в тренде биоразлагаемые материалы). Понадобится кофемашина и чайник с несколькими сортами чая. Холодные напитки обеспечит служба доставки Доминос.

Извлекайте дополнительную информацию о характерах ваших слушателей или коллег просто во время обеда. Реакция тех, чьи варианты блюд были не выбраны или способы дележки самой популярной пиццы между конкурентами даст немало полезной неформальной информации будущим работодателям или инвесторам.



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Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
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Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
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