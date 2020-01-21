 

Наушники FiiO. Испытательный срок

Досуг Сегодня, 19:2846
Наушники FiiO. Испытательный срок

Относительно молодая китайская компания FiiO добиралась к производству высоклассных наушников через производство ЦАПов, хайэндовых плейеров и усилителей. Поэтому о хорошем звуке инженеры компании знают все. Это говорит о том, что если мы решимся купить наушники FiiO, мы заведомо не берем кота в мешке, испытательный срок компания прошла с 2007 года.

Особенности наушников FiiO

Чтобы понять серьезность намерений компании, мы не будем рассматривать самые дорогие, либо самые дешевые модели. Как правило, о качестве продукции говорит модель в среднем диапазоне цен. А диапазон достаточно велик — от 400 до 13 000 гривен. Внутриканальные наушники FA1 по координатной линии цен лежит примерно посредине.

Эта модель стала результатом совместной разработки компаний FiiO и Knowles, ведущим производителем излучателей с уравновешенным якорем. Каждый динамик имеет по одному широкополосному арматурному драйверу, за счет чего добились аккуратного, детализированного звучания. 

Корпуса наушников выполняют из специального медицинского компаунда, а изготавливают их только на 3D принтерах. Для своей цены — это отличный вариант, чтобы провести начальную подготовку меломана к настоящему хай-энду.

Чуть доступнее по цене модель FiiO FH1. Хотя на качестве звука цена сказалась совсем незначительно. Это по большей части собственная разработка FiiO, с прекрасным звучанием и с хорошей ценой. Судите сами. Десятимиллиметровый динамик с титановым напылением, тот же излучатель со сбалансированным якорем, что и в более дорогой модели, бронзовый звуковод, который более реалистично рисует низкие частоты, два сменных шнура. 

Один из шнуров — плетеный балансный, второй обычный, но с микрофонной гарнитурой. За счет добротных ММСХ коннекторов провода держатся очень надежно, но отключить провод не составит труда, поскольку на корпусах коннекторов нанесено рифление, оно не дает пальцам проскальзывать.

Наушники FiiO. Испытательный срок

Начинающему аудиофилу, скорее всего, понравится теплый звук, не перенасыщенный высокими частотами. З низа и нижнюю середину отвечает динамический излучатель, а за весь остальной диапазон — драйвер со сбалансированным якорем.

Именно начинающему, поскольку эти наушники не требуют совместимости с каким-либо конкретным устройством. Их можно использовать и в паре со смартфоном, и с хорошими плейерами среднего ценового диапазона. Разница, конечно, будет, но наушники сделают все, чтобы ее не заметить. 

Скорее всего, именно эта модель претендует на звание бестселлера, поскольку она очень удачно впитала в себя все самое достойное от более дорогой модели, но за счет простого пластикового корпуса не слишком выходит по цене за рамки разумного.





Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Наушники, 7dniv, 7dnivinfo  
Наушники FiiO. Испытательный срок
Наушники FiiO. Испытательный срок
Виды контактных линз. Как выбрать
Виды контактных линз. Как выбрать
10% населения Украины проживает в Киеве
10% населения Украины проживает в Киеве
Гороскоп на сегодня (23.01.20)
Гороскоп на сегодня (23.01.20)
Какие сегодня праздники, события - 23 Января
Какие сегодня праздники, события - 23 Января
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Гороскоп на сегодня (22.01.20)
Гороскоп на сегодня (22.01.20)
Какие сегодня праздники, события - 22 Января
Какие сегодня праздники, события - 22 Января
Гороскоп на сегодня (21.01.20)
Гороскоп на сегодня (21.01.20)
Какие сегодня праздники, события - 21 Января
Какие сегодня праздники, события - 21 Января
Гороскоп на сегодня (20.01.20)
Гороскоп на сегодня (20.01.20)
Какие сегодня праздники, события - 20 Января
Какие сегодня праздники, события - 20 Января

Новости по теме

Ответственность за масштабную авиакатастрофу в Амстердаме скрыла компания Boeing
Ответственность за масштабную авиакатастрофу в Амстердаме скрыла компания Boeing
21-янв-2020, 17:31
С политической партией в Украине в 2017 году работала Cambridge Analytica
С политической партией в Украине в 2017 году работала Cambridge Analytica
5-янв-2020, 12:51
Гороскоп на сегодня (01.01.20)
Гороскоп на сегодня (01.01.20)
1-янв-2020, 11:26
Самый теплый год за всю историю наблюдений пережила Украина
Самый теплый год за всю историю наблюдений пережила Украина
28-дек-2019, 19:10
Гороскоп на сегодня (04.12.19)
Гороскоп на сегодня (04.12.19)
4-дек-2019, 09:58

Последние новости

21:43
Политика
Были названы источники китайского вируса
21:39
Политика
Cоглашение о Brexit Евросоюз подпишет завтра
21:35
Политика
Меры в "Борисполе" из-за коронавируса усилила Украина
21:28
Политика
Трезубец из террористических символов исключит полиция Британии
21:26
События
Риск попадания коронавируса в Украину оценили в Минздраве
21:23
Экономика
Официальный курс доллара значительно повысил НБУ
21:23
События
"Туалетный Оскар" на Украине взяла Уборная Кличко
20:28
Спорт
В третий круг Australian Open пробилась Свитолина
20:22
Политика
Соглашение с Deutsche Bahn инициативой Кабмина назвал набсовет УЗ
18:51
События
О безопасности полетов над страной заявил Иран
18:50
Политика
Окончательно утвердила Brexit Королева Британии
18:35
События
11 старых BMW без пробега нашли в Болгарии
15:17
Политика
Зеленский заявил что они начали переговоры с Россией по поводу обмена плеными
15:14
Политика
Deutsche Bahn опровергла заявление Гончарука про передачу ей в управление украинскую железную дорогу
15:11
Политика
Массовое ДТП произошло в Киеве
14:49
Политика
В управление железную дорогу на 10 лет Украина отдаст немцам
14:41
Политика
В правительстве отставок не планируется - Гончарук
14:40
Политика
Отказ Зеленского участвовать во Всемирном форуме памяти холокоста в Иерусалиме вызывает недоумение
14:33
Политика
На форум по Холокосту в Израиле не пойдет Зеленский
14:28
События
Обыски в букмекерской компании "Фаворит спорт" провела полиция

Новости ТОП-7

На идею внести в конституцию право на оккупацию Украины отреагировал Кремль1085
Пример заразителен. Юная украинка выставила на продажу девственность вдвое дешевле предыдущей595
На форуме в Давосе со спецзаявлением выступит Зеленский228
Всемирный экономический форум стартует в Давосе179
Первый случай нового китайского вируса-убийцы зафиксирован В США163
У Коломойского НБУ отсудил недвижимость на 100 млн гривен149
11 старых BMW без пробега нашли в Болгарии134

Досуг

Наушники FiiO. Испытательный срок
Наушники FiiO. Испытательный срок
Относительно молодая китайская компания FiiO добиралась к производству высоклассных наушников
Сегодня, 19:2848
Виды контактных линз. Как выбрать
Виды контактных линз. Как выбрать
Для тех, кто решил применить контактную коррекцию зрения
Сегодня, 18:5867
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Психологи утверждают, что до 40% полезной информации и контактов слушатели получают не на занятиях, а во время кофе-брейков и
Вчера, 13:5377
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Сложно поспорить с тем, что ювелирные изделия – это особая «специя» лука
17-янв-2020, 10:21207
Оформление страховки для визы
Оформление страховки для визы
С того момента, как на законодательном уровне был введен безвизовый режим, путешествия для граждан Украины стали намного проще
26-дек-2019, 19:19388
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Правильно обустроенная спальня позволит владельцу комнаты отдыхать и чувствовать себя уютно дома
26-дек-2019, 15:17434

События

Риск попадания коронавируса в Украину оценили в Минздраве
Риск попадания коронавируса в Украину оценили в Минздраве
Сейчас нет необходимости вводить определенные ограничения для путешествующих
Сегодня, 21:2637
"Туалетный Оскар" на Украине взяла Уборная Кличко
"Туалетный Оскар" на Украине взяла Уборная Кличко
Всего было награждено 25 общественных учреждений.
Сегодня, 21:2332
О безопасности полетов над страной заявил Иран
О безопасности полетов над страной заявил Иран
По словам иранского правительства, безопасности международных рейсов ничего не угрожает
Сегодня, 18:5158
11 старых BMW без пробега нашли в Болгарии
11 старых BMW без пробега нашли в Болгарии
В болгарском Благоевграде в начале 2019 года были найдены 11 совершенно новых «пятёрок» BMW 1994 года выпуска в кузове E34
Сегодня, 18:35134
Обыски в букмекерской компании "Фаворит спорт" провела полиция
Обыски в букмекерской компании "Фаворит спорт" провела полиция
Обыски были проведены в офисном помещении и по месту проживания фигурантов
Сегодня, 14:2869
Была названа чисеность населения Украины
Была названа чисеность населения Украины
Кабмин представил результаты переписи населения
Сегодня, 14:1665
7 Днів