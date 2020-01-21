Наушники FiiO. Испытательный срок

Особенности наушников FiiO

Чтобы понять серьезность намерений компании, мы не будем рассматривать самые дорогие, либо самые дешевые модели. Как правило, о качестве продукции говорит модель в среднем диапазоне цен. А диапазон достаточно велик — от 400 до 13 000 гривен. Внутриканальные наушники FA1 по координатной линии цен лежит примерно посредине.

Эта модель стала результатом совместной разработки компаний FiiO и Knowles, ведущим производителем излучателей с уравновешенным якорем. Каждый динамик имеет по одному широкополосному арматурному драйверу, за счет чего добились аккуратного, детализированного звучания. Корпуса наушников выполняют из специального медицинского компаунда, а изготавливают их только на 3D принтерах. Для своей цены — это отличный вариант, чтобы провести начальную подготовку меломана к настоящему хай-энду.

Чуть доступнее по цене модель FiiO FH1. Хотя на качестве звука цена сказалась совсем незначительно. Это по большей части собственная разработка FiiO, с прекрасным звучанием и с хорошей ценой. Судите сами. Десятимиллиметровый динамик с титановым напылением, тот же излучатель со сбалансированным якорем, что и в более дорогой модели, бронзовый звуковод, который более реалистично рисует низкие частоты, два сменных шнура. Один из шнуров — плетеный балансный, второй обычный, но с микрофонной гарнитурой. За счет добротных ММСХ коннекторов провода держатся очень надежно, но отключить провод не составит труда, поскольку на корпусах коннекторов нанесено рифление, оно не дает пальцам проскальзывать. Начинающему аудиофилу, скорее всего, понравится теплый звук, не перенасыщенный высокими частотами. З низа и нижнюю середину отвечает динамический излучатель, а за весь остальной диапазон — драйвер со сбалансированным якорем. Именно начинающему, поскольку эти наушники не требуют совместимости с каким-либо конкретным устройством. Их можно использовать и в паре со смартфоном, и с хорошими плейерами среднего ценового диапазона. Разница, конечно, будет, но наушники сделают все, чтобы ее не заметить. Скорее всего, именно эта модель претендует на звание бестселлера, поскольку она очень удачно впитала в себя все самое достойное от более дорогой модели, но за счет простого пластикового корпуса не слишком выходит по цене за рамки разумного.



