Прижимные грили

Среди множества специального профессионального оборудования для заведений, занимающихся общественным питанием, выделяются устройства, без которых невозможно приготовить блюда фаст-фуда. В последнее время популярность такого вида пищи растет, появляются новые ее варианты. Точки по приготовлению различных видов уличной еды должны быть оборудованы специальными аппаратами, которые позволят наладить выпуск вкусных и ароматных блюд. Именно для этих целей необходимо купить контактный гриль в Украине https://food-equip.com.ua/shop/category/teplovoe-oborudovanie/gril-kontaktnyi-prizhimnoi. Он станет великолепным помощником для получения красивых и ароматных изделий.

Назначение и применение контактного гриля

Прижимной гриль предназначен для осуществления жарочных процессов большого куска мяса, сосиски, сардельки, рыбного стейка, баклажанов, перца и других продуктов. Использование данного вида оборудования позволяет придавать продуктам приятный вид с получением хрустящей корочки после обжарки или подогревания. Гриль контактного типа идеальное устройства для окончательного этапа приготовления шаурмы или хот-дога.

Принцип работы достаточно прост – готовые изделия кладут на нижнюю рабочую поверхность, накрывают верхней частью, слегка прижав. Через несколько минут достают аппетитный продукт, имеющий приятный внешний вид, хрустящую корочку и необходимую температуру. Несмотря на тепловую обработку, которой подвергаются блюда, они получаются не переготовленными и свежими.

Преимущественная типология контактных моделей

Данный вид оборудования имеет ряд особенностей, которые положительно выделяют его на фоне других аппаратов Food-Equip с похожим функционалом в виде:

Износостойкого корпуса, противодействующего процессам пригорания и способного выдерживать механические дефекты.

Простоты по очистке и поддержанию в чистоте рабочих поверхностей.

Высокой производительности в сочетании с простой эксплуатации.

Энергоэффективности, благодаря надежным терморегуляторам.

Безопасных условий эксплуатации и наличия защитных элементов, способных отключать аппарат при недопустимом нагревании.

Разнообразия приготовляемых блюд с минимальными дополнительными количествами жиров.

Быстрого и эффективного приготовления блюд, на двадцать пять –тридцать процентов выше в сравнении с бесконтактными моделями.

Контактные грили – идеальное оборудование для приготовления фаст-фуда.