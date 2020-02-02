Ткани для штор: правила выбора

В обустройстве уютного дома важное место занимают шторы. Это важнейший элемент интерьера, который, как и другие составляющие комнаты, способен создавать атмосферу комфорта и тепла. От правильного выбора тканей для пошива штор может зависит общее благоустройство помещения, поэтому стоит подойти к данному вопросу более взвешенно.

Как правило, неподготовленому человеку крайне трудно выбрать именно тут ткань для занавесей, которая в последствии бы дополняла господствующую стилистику комнаты. Поэтому мы предлагаем рассмотреть несколько основных аспектов правильного выбора тканей для пошива идеальных штор.

Шторы и интерьер

Прежде чем покупать ткань для штор, в первую очередь хорошенько изучите основные параметры комнаты, то есть дизайн интерьера, площадь помещения, освещенность, характеристики мебели, аксессуаров, элементов декора и прочего. Одним словом, выбранная ткань для штор должна идеально вписываться в общую обстановку комнаты, продолжаю и преумножать ее стилистику. Это важно.

К примеру, однотонные ткани можно сочетать практически с любым интерьером, но если Вам нравятся варианты с рисунками, в таком случае стоит учесть размеры узоров, цвет, тематику, будут ли они подходить к уже присутствующему текстилю - напольному покрытию, обивке и проч.

Важно! Если интерьер Вашей комнаты имеет бледные оттенки, лучше выбрать яркие ткани, которые позволять добавить больше красок. Для интерьеров с яркими тонами все наоборот – подбирайте более спокойную в цветовом плане ткань.

Каждой комнате – свои шторы

Существует принцип: разные комнаты – разные шторы. Итак:

Для штор в гостиную идеально подойдет ткань органза, которую, кстати, можно купить на сайте oboi.com.ua по выгодной цене. Данный материал очень прочный, практичный и долговечный, имеет высокие светопроницаемые характеристики. Следовательно, шторы из органза наполнят гостиную естественным освещением, создавая таким образом невероятную легкость, уют и спокойствие.

Ткань для штор на кухню стоит выбирать исключительно ту, которые бы была максимально проста в уходе и стойкая к многочисленным стиркам. Лучше всего подойдут варианты со специальной защитной пропиткой (от жира, грязи, солнечных лучей).

Шторы в спальню должны быть пошиты с плотной ткани, которые, при необходимости, позволять приглушить свет даже в самые яркие и солнечные дни. К тому же плотные шторы имеют некоторые шумоподавляющие свойства.

В детскую выберите ткань с разнообразными тематическими рисунками и узорами, например, с популярными мультяшными героями. Но обязательно учтите индивидуальные предпочтения Вашего ребенка. Это очень важно!

Сколько понадобится ткани?

Прежде чем покупать ткань для пошива занавесей, нужно вычислить необходимое количество материала. Алгоритм следующий:

Измеряем длину карниза (важно приобрести его заранее) и определяем необходимый коэффициент сборки (от 1,5 до 3). К примеру, для легких тканей оптимальный коэффициент 3, средних – 2,5, плотных – 3, а для занавесок без драпировки – 1,5; Вычисляем необходимую длину штор по формуле: длина карниза : количество штор х коэффициент сборки + 0,05 м (припуски для швов).

И напоследок

От правильного выбора ткани зависит общая атмосфера в той или иной части дома, поэтому выбор материала – очень и очень важный процесс. Внимательно проведите все расчеты, убедитесь, что ткань идеально подходит под интерьер комнат и идеально сочетается о остальными элементами.

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