Какой светильник подойдет для вашего дома

Для создания нормального уровня освещения в темное время суток используют различные осветительные приборы. Они предназначены для правильного распределения искусственного света в помещениях и на улице. Светильники помогут в создании определенной атмосферы или выделении определенной части интерьера. Существует общая классификация для осветительных приборов – бытовые и промышленные. Чтобы выбрать нужный прибор для дома, достаточно посетить магазин светильников в Киеве.
Какие бывают светильники
На рынке представлено большое количество осветительных приборов, основные виды которых описаны далее:
Принципы выбора светильника для разных комнат
Если вы выбираете прибор для освещения детской, останавливайтесь на светильниках с уникальным дизайном, который может понравится ребенку. Это лампы в виде героев мультфильмов, животных или красивых цветов. Лампочки должны давать яркий свет без разводов и бликов.
Осветительные приборы для спальни должны иметь текстильный плафон. Можно выбирать другой материал, который будет способствовать распространению мягкого, не резкого света. Если есть необходимость в подсветке определенной зоны спальни (к примеру, места для чтения), лучше установить там бра или небольшой торшер.
Осветить небольшое помещение (прихожую или коридор) можно с помощью настенных бра – они помогут в визуальном увеличении пространства. Достаточно направить основной свет наверх и будет казаться, что в вашем коридоре высокие потолки. Для того чтобы помещение казалось шире, можно использовать светильники с широким плафоном и распределением света по сторонам.
Для кухни лучше всего использовать потолочные люстры, которые имеют длинный шнур. Отлично подойдут приборы с несколькими плафонами – большое число лампочек позволят создать нужный уровень освещенности. Не забывайте правильно подбирать материал, люстра не должна быть сложной в уходе. Появление копоти или нагара на любой поверхности может привести к порче плафона во время мытья.
Ванная комната также нуждается в хорошем уровне освещения. В этом помогут несколько потолочных светильников с белыми плафонами, которые могут быть зеркальными или матовыми. Если необходимо отдельно выделить зону для умывания, можно расположить там настенный светильник.
Чтобы обеспечить нужный уровень освещения в гостиной, можно выбрать подвесные люстры, в которые вкручиваются более трех лампочек. Также идеальным вариантом станет установка точечного освещения с отдельным выделением какой-либо зоны с помощью торшера или бра.