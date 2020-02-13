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Досуг Сегодня, 11:5263
Какой светильник подойдет для вашего дома

Для создания нормального уровня освещения в темное время суток используют различные осветительные приборы. Они предназначены для правильного распределения искусственного света в помещениях и на улице. Светильники помогут в создании определенной атмосферы или выделении определенной части интерьера. Существует общая классификация для осветительных приборов – бытовые и промышленные. Чтобы выбрать нужный прибор для дома, достаточно посетить магазин светильников в Киеве.

Какие бывают светильники

На рынке представлено большое количество осветительных приборов, основные виды которых описаны далее:
1. Люстры – классические приборы, предназначенные для помещений
с низкими потолками.
Если планируется освещение большой комнаты,
лучше выбирать люстру со шнурами или цепями. 
2. Бра – приборы, которые крепятся на стену в качестве подсветки.
Для направленного освещения стоит выбирать светильники с зеркальным покрытием,
для равномерного – матовые плафоны.
3. Торшер – светильник, который создает мягкий свет.
Лучше всего подходит для спальни или гостиной – его можно установить в зоне отдыха.
4. Ночник – небольшое устройство, которое устанавливается на столе
для создания приглушенного света в темное время суток. 
5. Точечные светильники предназначены для встраивания в потолок,
подходят для равномерного освещения больших помещений. 
Перед выбором нужного светильника стоит подумать, с какой целью выбирается прибор. Это позволит избежать покупки неподходящих моделей изделий.
Какой светильник подойдет для вашего дома

Принципы выбора светильника для разных комнат

Если вы выбираете прибор для освещения детской, останавливайтесь на светильниках с уникальным дизайном, который может понравится ребенку. Это лампы в виде героев мультфильмов, животных или красивых цветов. Лампочки должны давать яркий свет без разводов и бликов.

Осветительные приборы для спальни должны иметь текстильный плафон. Можно выбирать другой материал, который будет способствовать распространению мягкого, не резкого света. Если есть необходимость в подсветке определенной зоны спальни (к примеру, места для чтения), лучше установить там бра или небольшой торшер.

Осветить небольшое помещение (прихожую или коридор) можно с помощью настенных бра – они помогут в визуальном увеличении пространства. Достаточно направить основной свет наверх и будет казаться, что в вашем коридоре высокие потолки. Для того чтобы помещение казалось шире, можно использовать светильники с широким плафоном и распределением света по сторонам.

Для кухни лучше всего использовать потолочные люстры, которые имеют длинный шнур. Отлично подойдут приборы с несколькими плафонами – большое число лампочек позволят создать нужный уровень освещенности. Не забывайте правильно подбирать материал, люстра не должна быть сложной в уходе. Появление копоти или нагара на любой поверхности может привести к порче плафона во время мытья.

Ванная комната также нуждается в хорошем уровне освещения. В этом помогут несколько потолочных светильников с белыми плафонами, которые могут быть зеркальными или матовыми. Если необходимо отдельно выделить зону для умывания, можно расположить там настенный светильник.

Чтобы обеспечить нужный уровень освещения в гостиной, можно выбрать подвесные люстры, в которые вкручиваются более трех лампочек. Также идеальным вариантом станет установка точечного освещения с отдельным выделением какой-либо зоны с помощью торшера или бра.
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