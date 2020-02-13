Какой светильник подойдет для вашего дома

Для создания нормального уровня освещения в темное время суток используют различные осветительные приборы. Они предназначены для правильного распределения искусственного света в помещениях и на улице. Светильники помогут в создании определенной атмосферы или выделении определенной части интерьера. Существует общая классификация для осветительных приборов – бытовые и промышленные. Чтобы выбрать нужный прибор для дома, достаточно посетить магазин светильников в Киеве. Какие бывают светильники На рынке представлено большое количество осветительных приборов, основные виды которых описаны далее:

1. Люстры – классические приборы, предназначенные для помещений

с низкими потолками.

Если планируется освещение большой комнаты,

лучше выбирать люстру со шнурами или цепями.

2. Бра – приборы, которые крепятся на стену в качестве подсветки.

Для направленного освещения стоит выбирать светильники с зеркальным покрытием,

для равномерного – матовые плафоны.

3. Торшер – светильник, который создает мягкий свет.

Лучше всего подходит для спальни или гостиной – его можно установить в зоне отдыха.

4. Ночник – небольшое устройство, которое устанавливается на столе

для создания приглушенного света в темное время суток.

5. Точечные светильники предназначены для встраивания в потолок,

подходят для равномерного освещения больших помещений.

Перед выбором нужного светильника стоит подумать, с какой целью выбирается прибор. Это позволит избежать покупки неподходящих моделей изделий.