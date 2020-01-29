Абсолютное здоровье сердца редко дается с рождения – его нужно холить и лелеять, поддерживать и стимулировать. Если же в жизни есть вредные привычки или другие факторы риска, заботится о главном органе человека нужно с удвоенной силой – например, принимать витамины для сердца. Для большинства тех, кто уже включил их в рацион, такое сочетание не кажется странным – Ортомол кардио занимает первое место среди витаминов, которые рекомендуют кардиологи многих европейских стран и для лечения, и для профилактики.

Ортомол кардио – коктейль для здоровых сосудов

Какое из описаний характеризует вас?

Вы курите.

Регулярно употребляете алкоголь, и речь не идет об алкоголизме.

Не занимаетесь спортом регулярно или ведете сидячий образ жизни.

Часто находитесь в стрессовых ситуациях или живете в состоянии хронического напряжения.

Ваш возраст перешагнул рубеж в 45 лет.

Любой из факторов ставит человека в группу риска по сердечно-сосудистым патологиям, и защитить свое здоровье должен и может каждый.

Немецкие ученые доказали еще в 20 веке – сердечно-сосудистая система может работать без сбоев, если она получает постоянный приток важных нутриентов, отвечающих за ее здоровье, получить которые из пищи при среднестатистическом рационе просто невозможно.

Для этого немецкие специалисты и разработали Orthomol Cardio – самый известный витаминно-минеральный комплекс для сердца.





Уникальный комплекс против сердечных патологий: что он дает

Состав витаминов разработан специально для сердечно-сосудистой системы. Это не поливитамины из рекламного ролика и не сложные лекарства с ворохом побочных реакций. Это уникальный сбалансированный ортомолекулярный коктейль полезных для сердца микроэлементов и нутриентов: Коэнзима Q10, активных веществ из какао бобов - мощного антиоксиданта, витаминов Е, С, группы В, фолиевой и пантотеновой кислот, биотина, магния, цинка, селена, марганца, хрома, меди, йода, рыбьего жира и биофлавоноидов.

Такой набор вряд ли является обычным даже для недельного рациона, а он, тем не менее, должен быть обязательно ежедневным. Вот почему принимать немецкие витамины для сердца несомненно полезно и благоразумно.

Главный мотор нельзя отключить для подпитки, перебои в его работе слишком дорого обходятся человеку. Значит, постоянный прием полезных нутриентов – выход для всех, кто думает не только о сегодняшнем дне, но и о послезавтра.

Кому показаны витамины для сердца

Комплекс создан и для лечения, и для профилактики заболеваний органов кровообращения. Во многих странах он входит в перечень обязательных препаратов при восстановлении после серьезных заболеваний сосудистой системы. Именно поэтому его прием нужен:

тем, чья наследственность отягощена подобными патологиями;

чей возраст – старше 45 лет, а тем более, 55;

при наличии в истории болезни случаев нарушений в работе органов ССС;

страдающим сахарным диабетом;

страдающим избыточным весом;

при нарушениях сердечного ритма.

Конечно, чтобы начать прием Orthomol Cardio, необязательно ждать наступления болезни. Высокая эффективность и абсолютная сбалансированность комплекса вызовет поддержку и одобрение, и медиков, и близких людей.