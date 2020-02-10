Где самые выгодные условия кредитования?

Чтобы найти самые выгодные условия кредитования в Украине, понадобится детально изучить рынок, потратить несколько часов на анализ требований, выдвигаемых финансовыми организациями и выбирать компанию для сотрудничества, исходя из результатов собственных исследований. Большинство граждан Украины привыкли по классической схеме обращаться в банковские учреждения. Однако, в последнее время стали активно развиваться микрофинансовые структуры, которые отличаются такими преимуществами над банками, как скорость оформления заема, а также лояльные требования к заемщикам.

МФО – что собой представляют?

Спрос на микрофинансовые организации (МФО) растет с каждым днем. Клиенты делают выбор в пользу микрокредиторов благодаря их демократичности. Возможность получения кредита в МФО предоставляется практически каждому гражданину Украины. Даже при наличии таких существенных минусов, как просрочки, плохая КИ, судимость, отсутствие официального трудоустройства и пр. Кроме того, вероятность получения заема в микрокредитном предприятии, будучи студентом или пенсионером существенно больше, чем при обращении в банк. Выгодные условия кредитования в нашей стране готовы предложить следующие компании:

● MyCredit;

● Miloan;

● AlexCredit;

● Dinero;

● MoneyVeo;

● CreditPlus и пр.

Большинство из перечисленных выше предприятий предоставляет первый займ без процентов, что особенно привлекает клиентов, оказавшихся в безвыходной ситуации. Также сотрудничество с микрокредиторами удобно тем, что получить средства предоставляется возможность практически в любое время суток. Большая часть МФО работает в режиме-онлайн и отличается автоматизированной обработкой многочисленных заявок. Если вы правильно укажите запрашиваемые сервисом данные, то необходимая сумма может поступить на счет в считанные минуты.

Как оформить кредит в микрозайме?

Чтобы воспользоваться услугой микрокредитования, необходимо, прежде всего, ознакомиться с возможными вариантами, их требованиями и условиями сотрудничества, после чего приступать непосредственно к оформлению запроса на займ. Как только вы будете уверены в своем выборе, можете проделывать следующие действия:

● Открыть официальный сайт компании, сотрудничество с которой вам выгодно;

● Пройти регистрацию в личном кабинете, где указать: ФИО, номер паспорта, ИНН, телефон, данные банковской карты;

● Ввести сумму заема и желаемый срок возврата задолженности;

● Нажать на кнопку «Оформить заявку»;

● Ожидать звонка от кредитного менеджера.

В некоторых МФО могут даже не перезванивать клиентам, а уведомлять о поступлении средств на их счет путем отправки сообщения.

Заем в MyCredit –всегда самый быстрый и выгодный выбор

Микрозаймы в https://mycredit.ua на карту имеют возможность получить все совершеннолетние граждане Украины с действующим паспортом. О качестве и уровне сервиса обслуживания говорят многочисленные положительные отзывы от предыдущих клиентов и количество повторных заявок.

Мы готовы предложить:

● Беспроцентный кредит при первом обращении;

● Максимальный объем займа – 6 000 грн;

● Действующая система скидок, бонусов и акций;

● Возможность пролонгации кредита в случае непредвиденных обстоятельств, препятствующих своевременному погашению.

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