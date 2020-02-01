Идея о том, что мужчина должен быть чуть привлекательнее обезьяны, уверенно сдает свои позиции в пользу ухоженного опрятного джентльмена с аккуратной щетиной, чистыми уложенными волосами и аккуратными руками. Помогает в этом косметика для мужчин – арсенал уходовых и стайлинговых средств известных мировых брендов Ing Professional и Hair Company. С их помощью можно не ждать визита к косметологу или парикмахеру, а самостоятельно ухаживать за своей внешностью не хуже профессионала.

Образ «с иголочки»

Мужчины научились получать удовольствие от процедур красоты, а итальянский концерн Pool Service им в этом помогает ежедневно: их элитные серии по уходу за лицом, телом и волосами дарят несравнимое удовольствие от возможности выглядеть привлекательно и при этом не тратить на уход много времени.

Бренды Hair company и Ing Professional предлагают несколько направлений средств для ухода:

предотвращают разрушительное действие солнечного излучения;

регулируют работу сальных желез и очищают кожу;

делают бритье легким и приятным, уменьшают раздражения;

имеют антивозрастной эффект: улучшают тонус, уменьшают глубину морщин;

лечат высыпания.

Натуральный состав, лучшие природные ингредиенты и выраженная активность позволяют получать заметный результат быстро и поддерживать его постоянно – при условии регулярного применения уходовой косметики.

Мужская косметика для волос

Структура волос и кожа головы мужчин существенно отличается от женских – потому и ухода требует иного. Стоит отказаться от привычки использовать один шампунь всей семьей – и почти сразу исчезают жалобы на раздражения, зуд и сухость кожи головы.

Профессиональные средства Hair Company или Ing Professional разработаны с учетом мужской физиологии. Да, их цена выше, но и эффективность заметнее: верно подобранная серия избавит от перхоти, выпадения, раздражений или чрезмерной сальности у корней.

Состав мужской профессиональной косметики включает только натуральные ингредиенты:

аминокислоты и протеины;

растительные масла и экстракты;

фруктовые кислоты;

кератин.

Это относится и к стайлингу – его формулы помогают поддерживать гидробаланс кожи, сохранять увлажненность волос и беречь их от агрессивной внешней среды.

Достойный уход и верный выбор косметики дарит мужчинам не только здоровье, но и внимание противоположного пола – это ли не повод ежедневно пользоваться качественным уходом!