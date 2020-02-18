Как выбрать кухонную вытяжку: советы покупателю

Кухня – несомненно, самая посещаемая и самая важная часть дома, поскольку именно здесь вся семья собирается практически каждый день – не только для принятия пищи, но и чтобы пообщаться, обсудить те или иные события, и пр. Но в то же время кухня – это довольно-таки специфическое помещение, где часто появляется неприятный запах и значительно повышается влажность. И связано все это, конечно же, с процессом приготовления пищи. Как эффективно бороться с этим?

С этой проблемой поможет справиться кухонная вытяжка. В то же время возникает вполне логический вопрос: как выбрать качественную, а главное подходящую кухонную вытяжку? На что обратить внимание?

Типы кухонных вытяжек

Для начала разберемся с тем, какими бывают современные кухонные вытяжки. Итак, как правило, производители выпускают следующие разновидности:

Встраиваемые. Идеально подходят для кухни с малой площадью, поскольку такие вытяжки имеют компактные размеры;

Подвесные. Пользуются популярностью, так как их основное преимущество - простота в монтаже и экономичность в плане энергопотребления. Помимо этого, такие вытяжки имеют достаточную мощность и низкий уровень шума, таким образом, полностью справляются со своей работой;

Купольные. Также довольно популярные вытяжки, имеют уникальный внешний вид и форму (зонт или пирамида), можно смело брать для просторной кухни;

Островные. Отличный выбор – если у вас кухня-студия. Монтируются на потолок над плитой или варочной поверхностью;

«Домино» или настольные. Главная особенность заключается в том, что такие вытяжки встраиваются прямо в столешницу и выдвигаются во время приготовления пищи. Обычно данные модели покупают вместе с варочными панелями «домино».

Как видим, кухонные вытяжки https://franke-partner.com.ua/ru/vytjazhki имеют довольно широкое разнообразие, главное, четко определится с конкретным вариантом, который бы подходил по всем параметрам – мощности, форме, дизайну и пр.

На что обратить внимание, выбирая кухонную вытяжку?

«Нашел, увидел, купил» - это, конечно же, не тот случай, если речь идет о выборе вытяжки на кухню. Покупая такое важное и нужное устройство, следует учесть несколько моментов:

Площадь кухни. Если ваша кухня имеет незначительную площадь, лучше всего купить вытяжку с мощностью в пределах 200-300 м³/час, для средних помещений оптимальный вариант – 300-400 м³/час. Но если у вас просторная кухня, тогда следует приобрести вытяжку с производительностью не менее 500-700 м³/час. Дизайн. Выбирая тот или иной тип вытяжки, обратите внимания на то, впишется ли устройство в общий интерьер кухонного помещения. Вытяжка должна идеально дополнять кухонную мебель и окружающее пространство. Режим очистки воздуха. Вытяжки имеют либо отводящий режим, либо рециркуляционный. Первый вариант очищает воздух с помощью специального жироулавливающего фильтра, а затем полностью выводит его из помещения. Второй – пропускает воздух сквозь два фильтра (жироулавливающий и угольный), после чего возвращает его обратно в помещение. Способ управления. Обычно кухонные вытяжки изготовляются с кнопочным или сенсорным управлением. Фокусируя внимание на данном параметре, прежде всего учтите собственные предпочтение.

В заключение

Выбор и покупка кухонной вытяжки – ответственный момент, требующий тщательного взвешивания всех «за» и «против». Если в этом плане полный порядок, вы всегда сможете купить высококачественную вытяжку на сайте бренда «Франке партнер»

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