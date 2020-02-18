Что интересного в Одессе: подборка мероприятий

Этой весной афиша Одессы буквально разрывается от количества и плотности разнообразных концертов, театральных спектаклей и других культурных событий. Это не только возможность весело провести время, но и возможность вживую посмотреть на любимых артистов. Вашему вниманию подборка самых интересных и ярких концертов этой весны:

Концерт Лары Фабиан, 13-14 марта, Одесский Национальный Академический театр Оперы и Балета. Голос, достойный сотен тысяч наград, прозвучит на сцене первого театра Одессы. Лара Фабиан – обладательница эталонного лирического сопрано, исполняющая песни на безупречном французском, английском, бельгийском, итальянском, испанском и даже русском языках. В Украине артистка пользуется особой любовью у фанатов, так как не единожды заявляла, что всей душой поддерживает украинский народ в его насущных проблемах. За последние годы певица несколько раз выступала в Украине, и вот настала очередь одесситов принимать почетную гостью.

Вечеринка «Codex Showcase», 6 марта, Siniy Crab. Вот и дождались выступления одного из ведущих украинских техно-диджеев, основателя IAMT, Codex и проекта Radio Intense. Вас ждет незабываемая ночь в стиле техно. У пульта диджей Spartaque и второй «пилот» – Smailov. Если эти имена вам о чем-то говорят, даже не думайте упустить возможность лично побывать на этой крышесносящей вечеринке. Концерт Ирины Билык, 20 апреля, Театр музкомедии. В этот вечер состоится выступление популярной украинской певицы Ирины Билык, которая подготовила эксклюзивную юбилейную программу в честь 50-летия. Кроме того, это будет годовщина творческой карьеры артистки – 30 лет на сцене. Всем фанатам – добро пожаловать. Karl Frierson и Bedroom Music. Знакома ли вам легендарная немецкая группа De Phazz из Хайдельберга? Коллектив пишет качественную музыку на стыке нескольких популярных в узких кругах жанров: лаунж, джаз и даунтемпо. Так вот, Karl Frierson – фронтмен той самой группы, который приедет в Одессу 8 марта с сольным концертом. Выступление состоится на сцене Urban Music Hall, и это отличная возможность сделать роскошный подарок любимой женщине или девушке. Вас ждет настоящий экзистенциальный оргазм, уж поверьте.



Александр Малинин: концерт одного из величайших эстрадных певцов старой сцены, автора таких хитов как «Мы желаем счастья вам», «Кругозор», «Белая ворона» и «Ночи окаянные». Артист выступит на сцене Театра музкомедии 26 марта, чтобы снова покорить горячие сердца всех присутствующих дам своим неповторимым стилем, благородством и достоинством. За свою долгую карьеру музыкант выпустил более альбомов, и на концерте в Одессе вы сможете вновь услышать лучшие хиты, но только вживую.

Какое бы музыкальное направление вы не предпочитали, в этом году одесситов ждет поистине грандиозный букет концертов. Джаз, фолк, панк, рок, поп, классика – каждый найдет что-то для себя. Не сидите дома, развлекайтесь и живите на полную, и пусть ваше сердце бьется в ритме любимой музыки!