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Досуг Сегодня, 19:4461
Выбираем качественную стиральную машинку от LG

Без стиральной машины достаточно сложно обойтись в быту. Современные технологии дают возможность не только качественно очищать одежду и белье, но и учитывать различные особенности тех или иных тканей.

Производитель LG отлично зарекомендовал себя благодаря качественной и надежной технике. Стиралки этой компании пользуются огромным спросом, поскольку не только имеют все наиболее востребованные режимы стирки, но и отличаются наличием дополнительного функционала, например, сушки или стирки паром.

Разновидности стиральных машин и их особенности

Стиральная машина LG – это оптимальное соотношение цены и качества. Если Вы хотите выбрать новое устройство, необходимо учитывать несколько особенностей. В первую очередь рекомендуется обратить внимание на габариты. Различают:

  • полноразмерные;
  • узкие;
  • супер узкие модели.

Полноразмерные стиралки отличаются внушительными габаритами. Высота и ширина являются стандартными – 800 и 600 мм соответственно. Глубина же имеет показатель 560 мм.

Узкие машинки отличаются меньшей глубиной. Благодаря этому они занимают меньше места и при этом в них можно загрузить до 8,5 кг белья (параметр зависит от выбранной модели). Глубина составляет 450-470 мм.

Супер узкие машинки – это наиболее компактный вариант, который без проблем поместится даже в самой маленькой ванной комнате. Такие модели отличаются небольшой загрузкой – до 4 кг. Но при этом их глубина составляет всего 360 мм.

Помимо габаритов стоит выделить несколько разновидностей устройств в зависимости от их функционала. Компания LG предлагает пользователям:

  • LG TWINWASH. Такие модели отличаются наличием двух барабанов. Благодаря этому Вы можете одновременно стирать белое и цветное белье не опасаясь, что одежда полиняет.
  • AI DD. Стиральные машинки с искусственным интеллектом LG ThinQ. Эта технология дает возможность настраивать циклы стирки, проводить диагностику устройства, а также управлять работой дистанционно при помощи смартфона и универсального приложения SmartThinQ.
  • Машинки с функцией стирки паром. При помощи пара можно не только отстирать белье от загрязнений, но и удалить все бактерии и аллергены. Благодаря тому, что пар глубоко проникает в ткань, это дает возможность удалять загрязнения изнутри.

Стиралки с функцией сушки. Они дают возможность не только стирать, но и сушить белье. При этом, можно просто освежить одежду или смягчить ее.

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