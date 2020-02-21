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Досуг Сегодня, 14:2653
Небанальное путешествие с помощью дешевой аренды машин в Киеве

Небанальное путешествие с помощью дешевой аренды машин в Киеве

Каждый человек мечтает путешествовать, но далеко не у всех есть возможность уезжать в отпуск 1-2 раза в год. В такой ситуации людей спасают мини-путешествия по родной стране. Вопреки устоявшемуся мнению, в Украине огромное количество интересных и исторически значимых мест. С помощью дешевой аренды машин в Киеве водители смогут устроить запоминающиеся выходные, а также ближе познакомиться с украинской историей или культурой.
Компания RentUacar на протяжении нескольких лет предлагает автомобилистам ренту транспортных средств в 5 классах по доступной цене. Оформить дешевый прокат авто в компании можно от $20-25 в сутки на странице https://rentuacar.com/the-long-term-car-rental, причем по желанию клиента можно оставлять залог или брать транспорт без залоговой суммы. В этой статье специалисты RentUacar предлагают путешественникам познакомиться с необычным маршрутом для путешествия выходного дня. Эксперты предлагают вам из столицы доехать до Переяслав-Хмельницкого и затем отправиться в Канев.

Прокат автомобилей дешево: поездка к могиле Шевченко и музею народной архитектуры

Мода на короткие автопутешествия зародилась в мире десятки лет назад. Например, в США путешествие по всем штатам на транспортном средстве – мечта многих молодых людей и семейных пар. Американцы с удовольствием берут в ренту седаны, хэтчи или автодома, чтобы побывать в каждом интересном уголке страны. Среди украинцев тренд только набирает популярность, вот почему нужно сначала отправляться на небольшие расстояния.
Маршрут Киев-Переяслав-Хмельницкий-Канев привлекает водителей тем, что занимает не более 1 дня и богат интересными локациями. От столицы до первого пункта назначения нужно проехать всего 90 км по трассам E40 и H08. А от Переяслава-Хмельницкого до Канева расстояние составляет еще 66 км по дороге H08 и P09. Поскольку последний город расположен в Черкасской области, при оформлении дешевого проката автомобилей стоит оговорить с менеджером поездку за пределы Киевщины. Некоторые компании не разрешают выезжать за пределы одной области без залога или имеют лимит суточного пробега.

Чем водителям будет интересен Переяслав-Хмельницкий?

В этом городке есть Национальный историко-этнографический заповедник «Переяслав». На его территории представлено более 150 тысяч удивительных экспонатов. Среди них почти 400 недвижимых памятников архитектуры Украины, которые отображают быт украинцев в разные эпохи. Избы крестьян, церкви и бывшие помещичьи дома отлично сохранились. Посетители могут здесь хорошенько осмотреться, сделать массу запоминающихся фотоснимков и осмотреть остальной музейный фонд. В него входят различные предметы казацкого периода, старопечатные книги 16-18 века, используемые в быту экспонаты и многое другое.
Поскольку территория большая и составляет более 3 тысяч гектар, лучше выбирать для ренты транспортное средство с комфортабельным салоном. Для недорогого проката автомобилей в Киеве выбирайте Ford Fiesta или Kia Rio.

Прелесть Канева для автопутешественников

Если удалось договориться с компанией и получено разрешение на выезд в Черкасскую область, то нельзя упустить возможность побывать на могиле Т.Г. Шевченко. В свое время населенный пункт входил в ТОП-3 крупнейших городов Киевской Руси. Сейчас Канев известен среди туристов Тарасовой горой. Именно здесь в 22 мая 1861 года был похоронен украинский Кобзарь. Теперь на месте захоронения образован Шевченковский национальный заповедник. На территории функционирует библиотека с 23 тысячами экземпляров книг, музей и центр, где проводятся научно-исследовательские работы.
По пути сюда придется объезжать Днепр и проходить мимо Национального природного парка «Белозерский». Так что лучше брать в аренду недорогое авто в Киеве с мягким ходом.
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Теги: news, новости, Украина, Досуг, путешествие, аренда, авто, 7dniv, 7dnivinfo  
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