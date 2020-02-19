Пять причин установить ГБО на автомобиль

Как правило, большинство автомобилей ездят или на бензине или на дизтопливе. Но в условиях повышения цен на эти нефтепродукты многие владельцы транспортных средств все чаще и чаще размышляют над тем, чтобы перейти на альтернативное топливо. Среди вариантов, которые пользуются большой популярностью, – установка на авто газобаллонного оборудования (ГБО).

Мы подготовили для пять основных причин, по которым стоит перевести собственное авто с бензина (дизеля) на газовое оборудование.

№1 Экономия топлива

Главной причиной перехода с бензина на газ является ощутимая экономия. Переоснащение транспортного средства на ГБО позволит сократить расходы на топливо практически вдвое. Это особенно актуально, если Вы довольно активно используете собственный автомобиль.

№2 Способствует увеличению ресурса двигателя

Как показывает практика, использование на автомобиле газобаллонного оборудования позитивно сказывается на общей работе двигателя, а именно:

Нагар на свечах зажигание образовывается гораздо медленнее;

На камерах сгорание не образовывается никаких наслоений;

Именно газ – самое оптимально состояние топлива, поступающее в цилиндры двигателя;

В отличие от бензина не смывает образующеюся из масла так называемую защитную пленку;

Масло дольше остается чистым;

Износ двигателя уменьшается в среднем на 30-40%.

№3 Экологичность

Несомненно, газ – топливо более экологичное, нежели бензин или, к примеру, дизель. Выбросы от сгорания газа имеют меньше токсинов, поэтому не так вредны для окружающей среды. Кстати, по словам специалистов, авто с ГБО http://gbo.co.ua/ по экологическим требованиям и нормам уступают только электромобилям и транспортным средствам с двигателями, работающими на водороде.

№4 Более низкий уровень шума работы двигателя

Автомобили с газобаллонным оборудованием работают намного тише, чем их бензиновые визави. Это объясняется тем, что газ сгорает медленнее, чем бензин. В следствии «газовый» автомобиль движется более плавно и стабильно, без рывков – вне зависимости от опыта водителя.

№5 Менее опасно в плане пожарной безопасности

Несмотря на то, что многие считают, что ГБО на автомобиле взрывоопасно, на самом деле это далеко не так. Если газовое оборудование установлено качественно и правильно эксплуатируется, оно менее взрывоопасно, чем, к примеру, авто с бензобаком.

Во-первых, газовые баллоны, стенки которых имеют толщину 4-5 мм, более прочны, нежели бак, поэтому способны выдерживать даже сильные удары. К тому же сама система ГБО очень надежная, а главное – долговечная.

И напоследок

Вокруг установки ГБО на автомобиль ведется множество споров, ведь некоторые владельцы авто относятся к этой системе довольно предвзято. Именно этот факт в некотором роде препятствует, скажем так, массовому переходу с бензина на газ. Хотя, правду говоря, с каждым кодом процент автомобилей, использующих в качестве топлива газ, заметно возрастает, поскольку традиционные виды топлива становятся неприлично дорогим удовольствием и ощутимо бьют по карману владельцам авто.

В таких условиях установка ГБО – это оптимальная альтернатива, которая в среднем за 2-3 года полностью окупает вложенные в нее средства.