Пять причин установить ГБО на автомобиль
Как правило, большинство автомобилей ездят или на бензине или на дизтопливе. Но в условиях повышения цен на эти нефтепродукты многие владельцы транспортных средств все чаще и чаще размышляют над тем, чтобы перейти на альтернативное топливо. Среди вариантов, которые пользуются большой популярностью, – установка на авто газобаллонного оборудования (ГБО).
Мы подготовили для пять основных причин, по которым стоит перевести собственное авто с бензина (дизеля) на газовое оборудование.
№1 Экономия топлива
Главной причиной перехода с бензина на газ является ощутимая экономия. Переоснащение транспортного средства на ГБО позволит сократить расходы на топливо практически вдвое. Это особенно актуально, если Вы довольно активно используете собственный автомобиль.
№2 Способствует увеличению ресурса двигателя
Как показывает практика, использование на автомобиле газобаллонного оборудования позитивно сказывается на общей работе двигателя, а именно:
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Нагар на свечах зажигание образовывается гораздо медленнее;
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На камерах сгорание не образовывается никаких наслоений;
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Именно газ – самое оптимально состояние топлива, поступающее в цилиндры двигателя;
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В отличие от бензина не смывает образующеюся из масла так называемую защитную пленку;
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Масло дольше остается чистым;
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Износ двигателя уменьшается в среднем на 30-40%.
№3 Экологичность
Несомненно, газ – топливо более экологичное, нежели бензин или, к примеру, дизель. Выбросы от сгорания газа имеют меньше токсинов, поэтому не так вредны для окружающей среды. Кстати, по словам специалистов, авто с ГБО http://gbo.co.ua/ по экологическим требованиям и нормам уступают только электромобилям и транспортным средствам с двигателями, работающими на водороде.
№4 Более низкий уровень шума работы двигателя
Автомобили с газобаллонным оборудованием работают намного тише, чем их бензиновые визави. Это объясняется тем, что газ сгорает медленнее, чем бензин. В следствии «газовый» автомобиль движется более плавно и стабильно, без рывков – вне зависимости от опыта водителя.
№5 Менее опасно в плане пожарной безопасности
Несмотря на то, что многие считают, что ГБО на автомобиле взрывоопасно, на самом деле это далеко не так. Если газовое оборудование установлено качественно и правильно эксплуатируется, оно менее взрывоопасно, чем, к примеру, авто с бензобаком.
Во-первых, газовые баллоны, стенки которых имеют толщину 4-5 мм, более прочны, нежели бак, поэтому способны выдерживать даже сильные удары. К тому же сама система ГБО очень надежная, а главное – долговечная.
И напоследок
Вокруг установки ГБО на автомобиль ведется множество споров, ведь некоторые владельцы авто относятся к этой системе довольно предвзято. Именно этот факт в некотором роде препятствует, скажем так, массовому переходу с бензина на газ. Хотя, правду говоря, с каждым кодом процент автомобилей, использующих в качестве топлива газ, заметно возрастает, поскольку традиционные виды топлива становятся неприлично дорогим удовольствием и ощутимо бьют по карману владельцам авто.
В таких условиях установка ГБО – это оптимальная альтернатива, которая в среднем за 2-3 года полностью окупает вложенные в нее средства.