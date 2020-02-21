Обзор фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band 4 Black

Популярный фитнес-трекер Xiaomi Mi Smart Band 4 Black оснащен новым цветным дисплеем AMOLED, работает до 20 дней без подзарядки и выдерживает погружение под воду на глубину до 50 метров. Подробнее о характеристиках расскажет популярный интернет-магазин stylus.ua.





Классический дизайн и AMOLED-экран

Трекер выполнен в классическом для линейки Ми Бэнд дизайне – корпус-капсула, съемный ремешок и защита от влаги. Трекер выдерживает погружение на глубину до 50 метров, с ним можно плавать в бассейне, нырять в море, заниматься дайвингом.

Трекер получил цветной AMOLED-экран диагональю 0.95’’. С него отлично считывается информация при любом освещении благодаря высокому разрешению и уровню яркости 400 нит. Разрешение экрана составляет 120x240 точек. Поверх экрана установлено защитное 2.5D-стекло, а сверху – олеофобное покрытие.

Функции Xiaomi Mi Smart Band 4 Black

Умный трекер Xiaomi умеет не только считать шаги, километраж или потраченные калории, Ми Смарт Бенд 5 поддерживает следующие тренировки:

бег на улице/на беговой дорожке;

ходьба;

езда на велосипеде;

плавание.

Также есть напоминания о необходимости размяться. Отслеживать тренировки и функции позволяют трехосевой датчик, акселерометр, пульсометр и гироскоп.





Синхронизация со смартфоном

Используйте приложение Mi Fit, чтобы получить максимум от фитнес-трекера. В приложении вы сможете ставить и достигать конкретные цели в тренировках. Приложение можно скачать на устройства на платформе Android 4.4, iOS 9.0 и новее. Синхронизация с устройством осуществляется через Bluetooth 4.0.

Производительность, память и беспроводные интерфейсы

За производительность трекера отвечает фирменный чип Huangshan No.1, который намного эффективнее аналогов с процессором ARM Cortex-M4. Все процессы выполняются быстро, без задержек и подвисаний. Для более плавной работы устройства производители установили 0,5 Мб ОЗУ и 16 Мб встроенной. Коммуникационные возможности смарт-трекера представлены поддержкой:

Bluetooth,

Wi-Fi,

NFC.

Мониторинг сна

С фитнес-трекером Сяоми вы каждый день будете просыпаться бодрым и свежим, ведь он точно знает, когда вас нужно разбудить. Просто установите будильник на нужное время, а Xiaomi Mi Smart Band 4 выберет оптимальное время пробуждения. Иногда трекер будит раньше будильника, но таким образом он подбирает наиболее подходящую фазу сна, когда вы проснетесь и будете чувствовать себя лучше, чем если бы проснулись ровно по будильнику.

В устройстве также есть пульсометр, который постоянно анализирует пульс пользователя, даже в состоянии покоя. В приложении трекер может сделать диаграмму сердечного ритма, ее можно отправить лечащему доктору.





20 дней без подзарядки

Аккумулятор емкостью 135 мАч гарантирует до 20 автономной работы в режиме ожидания. Стоит отметить, что несмотря на увеличенный экран, уровень автономности остался прежним, что не может не радовать.

Купить Xiaomi Mi Smart Band 4 Black в интернет-магазине «Стилус»

Приобрести фитнес-трекер можно на сайте stylus.ua, выбрав подходящий способ оплаты и доставки товара. Заказать товар можно онлайн или по телефону. При необходимости наши опытные консультанты ответят на интересующие вопросы. Доставка товаров осуществляется по всей территории Украины: Киев, Львов, Днепр, Харьков и другие города.