 

Преимущества запчастей с напайкой карбид вольфрама

Досуг Сегодня, 13:3135
Преимущества запчастей с напайкой карбид вольфрама

От качества запчастей для техники зависит многое. А особенно от запчастей, которые подвергаются повышенным нагрузкам и износу. Но, рынок предлагает как обычные детали, так и запасти с напайками, которые стоят немного дороже. Для чего нужны такие детали, и в чем их преимущества - давайте разберемся.

Для чего нужны напайки

Напайки необходимы для того, чтобы увеличивать эксплуатационный срок запчастей. Их изготавливают из карбида вольфрама или сплава прочной стали, которые отличаются высокой износостойкостью и сопротивлением трению.

Напайки целесообразны для таких деталей, которые в процессе работы получают наибольшую нагрузку:

  • долото плуга;

  • культиваторная лапа;

  • диск бороны;

  • лемех плуга;

  • нож сеялки;

  • сошник сеялки;

  • и т.п.

Напайки позволяют увеличить эксплуатационный срок запчастей и снизить затраты на их обслуживание в 5 раз. И вот в чем разница.

Обычные запчасти (без напайки)

Согласно различным исследованиям, после обработки всего 100 гектар ножи затупляются в 2 раза. Глубина обработки, при этом, также становится вдвое меньше. А после обработки 300-400 гектар такие ножи могут обрабатывать лишь небольшую глубину.

Разумеется, после затупления ножей их можно заточить и продолжить работу. Но, это уже значительные потери времени, ведь работу необходимо остановить и провести обслуживание, что может быть крайне критично в сезон.

Детали с напайкой

Позволяют ножам без систематического обслуживания обработать порядка 900-1000 гектар. Это крайне выгодно в плане экономии времени во время сезона посева и после уборки. Для наших черноземов такое решение весьма хорошее.


А если задуматься о фермерах, которые привыкли экономить на многом, то запчасти с напайкой карбида вольфрама становятся практически идеальным инструментом. Причем, все это подтверждено опытом компании Альфагро, которая уже много лет занимается поставкой фермеров самых разнообразных запчастей для сельхозтехники:

  • плугов;

  • культиваторов;

  • комбайнов;

  • и т.д.

Карбид вольфрама - самый эффективный материал для напайки

Этот сплав уже множество лет широко применяется в самых различных отраслях: производстве ручного инструмента, военном деле, ювелирной отрасли. Такая большая популярность обусловлена уникальными характеристиками этого материала:

  • твердостью, которая уступает только алмазу;

  • повышенной износостойкостью;

  • устойчивостью к окислению;

  • сопротивлению различным химическим веществам.

При этом, получить сплав из карбида вольфрама довольно просто. То есть, его цена находится на довольно низком уровне, что делает такой сплав доступным и выгодным решением для фермеров любого уровня.

Но, самое весомое преимущество карбида вольфрама, кроме цены, заключается в том, что с такими деталями значительно экономится время. Так, 1 деталь с напайкой будет работать так долго, как 3 обыкновенные детали.

Износостойкость запчастей с напайкой карбида вольфрама

Все рабочие органы культиваторов, плугов и борон (лапы, лемехи, сошники, диски) постоянно контактируют с грунтом. Из-за этого острота рабочих элементов довольно быстро уменьшается.

Так, спустя всего 100 гектар обработанных земель, предельная глубина обработки снижается в 2 раза. А спустя 500 гектар вообще не приходится говорит о какой-либо эффективности обработки земли.

Если же мы работаем с черноземом - довольно плотным грунтом, то рабочие элементы потеряют свою остроту щее быстрее, и уже после 200 гектар детали придется затачивать или менять на новые.

Но, заточка не всегда помогает, ведь кроме остроты рабочих элементов запчасти истончаются и стачиваются. После этого фермеры пытаются любыми способами продлить им жизнь.

Разумеется, нашей украинской смекалке нет предела, и сегодня можно найти весьма смелые решения от всевозможных умельцев. Но, куда лучше использовать что-то традиционное и более приличное.

Вольфрам - самое недорогое и прочное решение в этом плане. Его наибольшее количество находится на кромке плужного лемеха, что позволяет увеличить стойкость детали к истиранию и увеличить ресурс запчасти минимум в 5 раз.

Согласно отзывам фермеров, которые используют детали с напайкой карбида вольфрама, даже после обработки 1000 гектар площади острота запчастей не снижается, ровно, как и качество обработки почвы.

Разумеется, такой лемех или диск будет стоить немного больше, чем обычный. Но, покупатель в таком случае получит куда более длительную работу каждого элемента и повышенную эффективность обработки земли.

Кроме того, приобретая запчасти с напайкой из карбида вольфрама можно забыть про частые простои из-за всевозможных поломок и частых ремонтов. И это еще одно весомое преимущество таких деталей.

Ключевые плюсы карбида вольфрама

Преимущества запчастей с напайкой карбид вольфрама

Сам по себе карбид вольфрам - один из наиболее прочных металлов. А если его сочетать с углеродом, то общая его твердость повысится в несколько раз. Поэтому, такой сплав, как карбид вольфрама сегодня считается одним из самых высокопрочных среди всех существующих.

К примеру, если сравнить карбид вольфрама со сталью, то сплав превосходит ее в 2 раза. Кроме того, карбид вольфрама показывает высокую стойкость с различного рода окислениям и выскоим температурам. Что делает запчасти из такого сплава идеальным решением для работы в каких-либо агрессивных средах.

Разумеется, если бы деталь была целиком изготовлена из карбида вольфрама, то стоила бы она нереально много. Но, такие решения никто не практикует, и это не нужно, так как основную работу делает лишь режущая кромка, то есть защищать нужно именно ее. Вот тут карбид вольфрама и выручает нас.

Заключение

Качественные детали с напайкой из карбида вольфрама способны помочь практически на каждом хозяйстве, где есть культиваторы, плуги, бороны. А в продаже сегодня можно найти массу готовых запчастей из этого сплава, которые способны продлить срок службы рабочих элементов сельхозтехники.


Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Досуг, Запчасти, 7dniv, 7dnivinfo, напайки  
Преимущества запчастей с напайкой карбид вольфрама
Преимущества запчастей с напайкой карбид вольфрама
Власти Украины призвали изъять из библиотек изданные в СССР книги
Власти Украины призвали изъять из библиотек изданные в СССР книги
Гороскоп на сегодня (25.02.20)
Гороскоп на сегодня (25.02.20)
Какие сегодня праздники, события - 25 Февраля
Какие сегодня праздники, события - 25 Февраля
Еду и медицинские маски из-за коронавируса раскупили в Италии
Еду и медицинские маски из-за коронавируса раскупили в Италии
Обзор фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band 4 Black
Обзор фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band 4 Black
Пять причин установить ГБО на автомобиль
Пять причин установить ГБО на автомобиль
Небанальное путешествие с помощью дешевой аренды машин в Киеве
Небанальное путешествие с помощью дешевой аренды машин в Киеве
Гороскоп на сегодня (24.02.20)
Гороскоп на сегодня (24.02.20)
Какие сегодня праздники, события - 24 Февраля
Какие сегодня праздники, события - 24 Февраля
Ни один случай китайского коронавируса в Украине, Минздрав не зафиксировал
Ни один случай китайского коронавируса в Украине, Минздрав не зафиксировал
Гороскоп на сегодня (23.02.20)
Гороскоп на сегодня (23.02.20)

Новости по теме

Юрий Бойко назвал заинтересованных в скупке украинской земли
Юрий Бойко назвал заинтересованных в скупке украинской земли
9-фев-2020, 21:00
Вадим Рабинович: Иностранцы не должны быть допущены к покупке нашей земли, в этом не нужно слушать МВФ!
Вадим Рабинович: Иностранцы не должны быть допущены к покупке нашей земли, в этом не нужно слушать МВФ!
21-янв-2020, 17:47
Гороскоп на сегодня (18.01.20)
Гороскоп на сегодня (18.01.20)
18-янв-2020, 11:07
Гороскоп на сегодня (08.01.20)
Гороскоп на сегодня (08.01.20)
8-янв-2020, 08:30
Гороскоп на сегодня (05.01.20)
Гороскоп на сегодня (05.01.20)
5-янв-2020, 11:09

Последние новости

13:01
Политика
Опубликован рейтинг наиболее токсичных политиков, вызывающих негативную реакцию у украинцев
12:47
Общество
Власти Украины призвали изъять из библиотек изданные в СССР книги
12:18
События
ЗА КРИТИКУ ГЕЙ-ПАРАДА И ЛГБТ НАКАЗАНИЕ ШТРАФОМ ДО 350 ТЫС ГРН
12:13
Политика
Первая пошла. Против приспешницы Пашинского - Татьяны Черновол ГБР возбудило уголовное дело.
11:33
События
На участках разграничения остаются боевики с повязками СЦКК
11:31
Политика
Госдеп США сенаторы-демократы призвали ввести санкции против России и Путина
11:29
Экономика
Обновленную банкноту 200 гривен ввел в оборот НБУ
11:27
Политика
Пероральную вакцину от коронавируса разрабатывают в Китае
11:20
События
Около 360 взрывов возле участка разведения сил в Золотом зафиксировала ОБСЕ
11:17
Политика
Три закрытые версии по авиакатастрофе в Иране есть у СНБО
09:53
События
Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться
09:48
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (25.02.20)
09:40
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 25 Февраля
09:01
Политика
Вадим Рабинович: Мы не позволим власти вернуть Супрун, которая уже уничтожила украинскую медицину
Вчера, 2020-02-24
20:38
Общество
Еду и медицинские маски из-за коронавируса раскупили в Италии
20:31
Политика
У Зеленского предложили пересмотреть Закон о тотальной украинизации
17:03
Политика
Рейтинг Зеленского рухнул
16:55
События
В Закарпатье в срочном порядке созывают противоэпидемическую комиссию
15:29
События
Усилят меры из-за коронавируса в Италии на границе и в аэропортах Украины
15:27
События
У JIT есть свидетель запуска ракеты - катастрофа МН17

Новости ТОП-7

В "Новых Санжарах" иностранке в обсервации понадобилась помощь врачей854
Случаями коронавируса без связи с Китаем обеспокоена ВОЗ432
В Закарпатье в срочном порядке созывают противоэпидемическую комиссию403
Экс-главу правления "Интера" нашли мертвым в Киевской области347
Рейтинг Зеленского рухнул342
Причину аномально теплой зимы в Украине назвали ученые299
У Зеленского предложили пересмотреть Закон о тотальной украинизации299

Досуг

Преимущества запчастей с напайкой карбид вольфрама
Преимущества запчастей с напайкой карбид вольфрама
От качества запчастей для техники зависит многое
Сегодня, 13:3139
Обзор фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band 4 Black
Обзор фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band 4 Black
Подробнее о характеристиках расскажет популярный интернет-магазин stylus.ua
Вчера, 20:34127
Пять причин установить ГБО на автомобиль
Пять причин установить ГБО на автомобиль
Как правило, большинство автомобилей ездят или на бензине или на дизтопливе
Вчера, 17:19579
Небанальное путешествие с помощью дешевой аренды машин в Киеве
Небанальное путешествие с помощью дешевой аренды машин в Киеве
Каждый человек мечтает путешествовать, но далеко не у всех есть возможность уезжать в отпуск 1-2 раза в год
Вчера, 14:26131
Преимущество светлых дверей
Преимущество светлых дверей
Желаете узнать о преимуществах светлых дверей в интерьере?
21-фев-2020, 19:47175
Выбираем качественную стиральную машинку от LG
Выбираем качественную стиральную машинку от LG
Без стиральной машины достаточно сложно обойтись в быту
21-фев-2020, 19:44373

События

ЗА КРИТИКУ ГЕЙ-ПАРАДА И ЛГБТ НАКАЗАНИЕ ШТРАФОМ ДО 350 ТЫС ГРН
ЗА КРИТИКУ ГЕЙ-ПАРАДА И ЛГБТ НАКАЗАНИЕ ШТРАФОМ ДО 350 ТЫС ГРН
В случае принятия данного закона будет запрещено распространение на территории любой информации где присутствуют высказывания
Сегодня, 12:18100
На участках разграничения остаются боевики с повязками СЦКК
На участках разграничения остаются боевики с повязками СЦКК
Боевики незаконно находятся на участках разграничения в Станице Луганской и Золотом
Сегодня, 11:3368
Около 360 взрывов возле участка разведения сил в Золотом зафиксировала ОБСЕ
Около 360 взрывов возле участка разведения сил в Золотом зафиксировала ОБСЕ
СММ также зафиксировала ориентировочно 130 выстрелов и очередей из стрелкового оружия
Сегодня, 11:2071
Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться
Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться
Почти все украинцы, члены экипажа судна Diamond Princess, не планируют возвращаться в Украину
Сегодня, 09:53137
В Закарпатье в срочном порядке созывают противоэпидемическую комиссию
В Закарпатье в срочном порядке созывают противоэпидемическую комиссию
На Закарпатье обеспокоены ситуацией по распространению коронавируса
Вчера, 16:55403
Усилят меры из-за коронавируса в Италии на границе и в аэропортах Украины
Усилят меры из-за коронавируса в Италии на границе и в аэропортах Украины
Пограничники будут проверять пассажиров рейсов из Италии
Вчера, 15:29176
7 Днів