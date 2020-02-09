Преимущества запчастей с напайкой карбид вольфрама

От качества запчастей для техники зависит многое. А особенно от запчастей, которые подвергаются повышенным нагрузкам и износу. Но, рынок предлагает как обычные детали, так и запасти с напайками, которые стоят немного дороже. Для чего нужны такие детали, и в чем их преимущества - давайте разберемся.

Для чего нужны напайки

Напайки необходимы для того, чтобы увеличивать эксплуатационный срок запчастей. Их изготавливают из карбида вольфрама или сплава прочной стали, которые отличаются высокой износостойкостью и сопротивлением трению.

Напайки целесообразны для таких деталей, которые в процессе работы получают наибольшую нагрузку:

долото плуга;

культиваторная лапа;

диск бороны;

лемех плуга;

нож сеялки;

сошник сеялки;

и т.п.

Напайки позволяют увеличить эксплуатационный срок запчастей и снизить затраты на их обслуживание в 5 раз. И вот в чем разница.

Обычные запчасти (без напайки)

Согласно различным исследованиям, после обработки всего 100 гектар ножи затупляются в 2 раза. Глубина обработки, при этом, также становится вдвое меньше. А после обработки 300-400 гектар такие ножи могут обрабатывать лишь небольшую глубину.

Разумеется, после затупления ножей их можно заточить и продолжить работу. Но, это уже значительные потери времени, ведь работу необходимо остановить и провести обслуживание, что может быть крайне критично в сезон.

Детали с напайкой

Позволяют ножам без систематического обслуживания обработать порядка 900-1000 гектар. Это крайне выгодно в плане экономии времени во время сезона посева и после уборки. Для наших черноземов такое решение весьма хорошее.





А если задуматься о фермерах, которые привыкли экономить на многом, то запчасти с напайкой карбида вольфрама становятся практически идеальным инструментом. Причем, все это подтверждено опытом компании Альфагро, которая уже много лет занимается поставкой фермеров самых разнообразных запчастей для сельхозтехники:

плугов;

культиваторов;

комбайнов;

и т.д.

Карбид вольфрама - самый эффективный материал для напайки

Этот сплав уже множество лет широко применяется в самых различных отраслях: производстве ручного инструмента, военном деле, ювелирной отрасли. Такая большая популярность обусловлена уникальными характеристиками этого материала:

твердостью, которая уступает только алмазу;

повышенной износостойкостью;

устойчивостью к окислению;

сопротивлению различным химическим веществам.

При этом, получить сплав из карбида вольфрама довольно просто. То есть, его цена находится на довольно низком уровне, что делает такой сплав доступным и выгодным решением для фермеров любого уровня.

Но, самое весомое преимущество карбида вольфрама, кроме цены, заключается в том, что с такими деталями значительно экономится время. Так, 1 деталь с напайкой будет работать так долго, как 3 обыкновенные детали.

Износостойкость запчастей с напайкой карбида вольфрама

Все рабочие органы культиваторов, плугов и борон (лапы, лемехи, сошники, диски) постоянно контактируют с грунтом. Из-за этого острота рабочих элементов довольно быстро уменьшается.

Так, спустя всего 100 гектар обработанных земель, предельная глубина обработки снижается в 2 раза. А спустя 500 гектар вообще не приходится говорит о какой-либо эффективности обработки земли.

Если же мы работаем с черноземом - довольно плотным грунтом, то рабочие элементы потеряют свою остроту щее быстрее, и уже после 200 гектар детали придется затачивать или менять на новые.

Но, заточка не всегда помогает, ведь кроме остроты рабочих элементов запчасти истончаются и стачиваются. После этого фермеры пытаются любыми способами продлить им жизнь.

Разумеется, нашей украинской смекалке нет предела, и сегодня можно найти весьма смелые решения от всевозможных умельцев. Но, куда лучше использовать что-то традиционное и более приличное.

Вольфрам - самое недорогое и прочное решение в этом плане. Его наибольшее количество находится на кромке плужного лемеха, что позволяет увеличить стойкость детали к истиранию и увеличить ресурс запчасти минимум в 5 раз.

Согласно отзывам фермеров, которые используют детали с напайкой карбида вольфрама, даже после обработки 1000 гектар площади острота запчастей не снижается, ровно, как и качество обработки почвы.

Разумеется, такой лемех или диск будет стоить немного больше, чем обычный. Но, покупатель в таком случае получит куда более длительную работу каждого элемента и повышенную эффективность обработки земли.

Кроме того, приобретая запчасти с напайкой из карбида вольфрама можно забыть про частые простои из-за всевозможных поломок и частых ремонтов. И это еще одно весомое преимущество таких деталей.

Ключевые плюсы карбида вольфрама

Сам по себе карбид вольфрам - один из наиболее прочных металлов. А если его сочетать с углеродом, то общая его твердость повысится в несколько раз. Поэтому, такой сплав, как карбид вольфрама сегодня считается одним из самых высокопрочных среди всех существующих.

К примеру, если сравнить карбид вольфрама со сталью, то сплав превосходит ее в 2 раза. Кроме того, карбид вольфрама показывает высокую стойкость с различного рода окислениям и выскоим температурам. Что делает запчасти из такого сплава идеальным решением для работы в каких-либо агрессивных средах.

Разумеется, если бы деталь была целиком изготовлена из карбида вольфрама, то стоила бы она нереально много. Но, такие решения никто не практикует, и это не нужно, так как основную работу делает лишь режущая кромка, то есть защищать нужно именно ее. Вот тут карбид вольфрама и выручает нас.

Заключение

Качественные детали с напайкой из карбида вольфрама способны помочь практически на каждом хозяйстве, где есть культиваторы, плуги, бороны. А в продаже сегодня можно найти массу готовых запчастей из этого сплава, которые способны продлить срок службы рабочих элементов сельхозтехники.



