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Досуг Сегодня, 11:5047
Советы по выбору кресла для геймера

Не знаете, что подарить геймеру? Хорошее игровое кресло подойдет идеально. Игроманы проводят за компьютером большую часть свободного времени, поэтому стремятся обеспечить себе максимальный комфорт. Но как правильно выбрать кресло для геймера? Давайте попробуем разобраться.

Общие рекомендации:

  • Эргономика. Чтобы в кресле было удобно долго сидеть, его строение должно соответствовать всем параметрам эргономики. Когда тело находится в максимально естественном положении, нагрузка на позвоночник распределяется более равномерно, а значит меньше проблем со спиной и опорно-двигательным аппаратом.
  • Кастомизация. Простыми словами, это оптимизация кресла под индивидуальные особенности его пользователя. Люди обладают разными антропометрическими параметрами, поэтому одна и та же конструкция не может подходить абсолютно всем. Хорошее кресло для геймера обязательно оснащено системой газлифта, регулируемыми подлокотниками и углом отклонения спинки.
  • Износостойкость. Чтобы выдержать ежедневное длительное сидение за компьютером, износостойкой должна быть не только обивка кресла, но и его общая конструкция. Недорогому пластику рекомендуем предпочесть металлическую раму, а в качестве наполнителя лучше всего зарекомендовала себя пена с эффектом памяти. Прорезиненные колесики — это еще один плюс к долговечности кресла.
  • Дополнительные опции. Устойчивая подставка под чашку точно лишней не будет, а остальные дополнительные опции уже зависят от индивидуальных предпочтений игромана. В самых современных моделях геймерских кресел есть встроенные системы обдува и вибромассажа. А что скажете насчет синхронизированной с играми обратной отдачи? Очень крутой эффект!

Где купить игровое кресло

Загляните на сайт https://comfy.ua, здесь большой выбор геймерских кресел в самой разной ценовой категории. Мы бы рекомендовали обратить внимание на следующие модели: DXRacer RACING OH/RV001/NE, Новый Стиль RACER (ANYFIX) ECO-30/ECO-30/ECO-50, DXRacer King OH/KF57/NG, Special4You ExtremeRace 3 black/red, Cougar Armor S Black-Orange, HEXTER PRO R4D TILT MB70 ECO/02 BLACK/GREEN, Hator Hypersport V2 Stealth (HTC-945). Все эти кресла соответствуют параметрам эргономики, обеспечивая максимально комфортное времяпрепровождение за компьютером. Для геймера не найти лучше подарка, чем хорошее качественное кресло.

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Теги: news, новости, Украина, Comfy, Кресло, геймеры, геймерское, DXRacer, Досуг  
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