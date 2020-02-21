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Досуг Сегодня, 16:3638
Современные функции и оснащение наушников. Гид покупателя

Современные функции и оснащение наушников. Гид покупателя

Выбрать популярную модель наушников несложно, однако стоит подумать, какие функции вам нужны, и действовать относительно этого. Современные наушники могут не только воспроизводить звук, они стали на порядок более полезными для своего обладателя, чем ранние модели.


Дополнительные функции

Вы с легкостью можете убедиться в том, что ассортимент наушников на современном рынке чрезвычайно широк, однако стоит разобраться, какими еще функциями обладает техника:

  • Гарнитурные наушники отличаются от обычных наличием встроенного микрофона. Благодаря этому они могут связывать вас с мобильным устройством, позволяя разговаривать, не беря телефон в руку. Если вариант кабельный, микрофон, как правило, находится на уровне губ, в утолщении провода. Для беспроводных актуальна функция Hands Free, они поддерживают связь через Bluetooth, работают как полноценная гарнитура для смартфона. Подходят оба варианта и для видеоигр, где необходимо связаться с другими игроками. В такие наушники может быть встроен голосовой помощник.
  • Пульт ДУ. Некоторые модели обладают пультом, это позволяет не доставать из кармана телефон или плеер для регулировки громкости и переключения трека. Пульт находится на проводе наушников.
  • Активное подавление шума. Для этого используется электросхема, которая работает следующим образом: шум с улицы улавливается при помощи датчиков, затем подает его на схему, которая выдает сигнал, такой же по силе, но противофазный относительно полученного. Он подмешивается к музыке, и внешняя помеха становится менее заметной. Конечно, полной тишины с улицы такая система не обеспечит, но сделает прослушивание более приятным.

Современные функции и оснащение наушников. Гид покупателя

  • Беспроводные наушники – это один из самых удобных и востребованных вариантов, так как он не имеет проводов и связывается с источником музыки по Bluetooth, улавливая сигнал на расстоянии до 10 метров. Некоторые модели используют инфракрасный порт или Wi-Fi. Такие модели позволяют избавиться от проводов, сделав использование наушников более комфортным, не придется распутывать их, доставая из кармана, цепляться за одежду или что-либо еще проводом. Единственный минус – если это затычки, то они могут выпасть и потеряться. Вторым неудобством служит необходимость заряжать такую электронику, так как она работает от аккумулятора.
  • Формат звуковой схемы. Стандартные наушники работают в привычном стереоформате, наверняка вы часто встречали в характеристиках цифры 5.1, 7.1, качественные модели могут превращать этот формат в звук в качественный 2.0, создавая виртуальную многоканальность. Для настоящего многоканального звука существует маркировка 5.1 Real, 7.1 Real.
  • Подсветка – модный девайс, не имеющий никакого практического назначения, зато изделие смотрится красиво и делает владельца заметнее в темноте.
  • Дизайн True Wireless. Такие наушники не имеют проводов вовсе. Амбушюры – это отдельные устройства, работающие по отдельности друг от друга и источника звука. Они удобны тем, что не мешают двигаться при прослушивании музыки: отличный вариант для тех, кто занимается спортом.

Акустические характеристики

Немаловажную роль играет и то, какие характеристики звука могут выдавать устройства. Чем они выше, тем качественнее звук вы услышите. Важные параметры:

  • Тип акустического оформления определяется тем, как расположен динамик. Он может находиться в закрытом корпусе, полуоткрытом или вовсе не иметь корпуса, от этого зависит шумоизоляция и качество звука. Закрытый тип лучше всего.

Современные функции и оснащение наушников. Гид покупателя

  • Тип излучателей. Большинство моделей оснащено обычными динамическими излучателями. Он дает хороший звук, широкую гамму оттенков, но может давать искажения. Реже встречаются варианты с арматурным излучателем: такая модель встречается в более дорогих и новейших наушниках, отличается такое устройство высокой точностью воспроизведения звука и хорошей чувствительностью.
  • Мощность колеблется от 1 мВт до 5000 мВт. Ее нужно учитывать при подключении к источнику звука, мощность источника не должна быть выше мощности наушников, иначе они перестанут работать.
  • Чувствительность варьируется от 60.0 до 133.0 дБ, в зависимости от этого наушники могут воспроизводить различные звуки, громкость которых меняется.

Вывод: несложно учесть хотя бы основные характеристики, чтобы понять, какие дополнительные функции вам нужны, а какие нет, и основываясь на этом, выбрать модель, подходящую по цене и параметрам.

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