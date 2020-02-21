Виды обогрева грунта в теплице

Какие методы обогрева грунта используются в теплицах
Создание оптимального микроклимата в теплицах зависит от использования качественного материала для их покрытия. Хорошие свойства герметичности сотового поликарбоната позволяют удерживать тепло в парнике. Любая теплица из поликарбоната для использования ее в холодное время года требует дополнительного обогрева. Более подробно про теплицы из поликарбоната смотрите на сайте производителя https://teplitsamarket.com.ua/teplici/
Лучшие варианты обогрева грунта для использования в теплице
Выбрать и купить теплицу можно исходя из разных параметров, но при ее практической эксплуатации следует поддерживать оптимальный микроклимат. Сохранить определенную температуру и влажность помогут системы обогрева грунта:
- создание теплых грядок с применением биотоплива, за счет естественных процессов почва подогревается изнутри и корневые системы растений развиваются в комфортных условиях не получая химических ожогов;
- системы подпочвенного обогрева подпочвенного слоя, принцип работы таких комплексов похож на системы подогрева пола обеспечивая прогрев грунта за счет циркуляции воздуха или воды.
- дополнительно применяется для утепления грунта сверху агроволокно. ДЛя мульчирования чаще всего применяется черное агроволокно, про него смотрите на странице https://teplitca.kiev.ua/g9756674-agrovolokno
Кроме встроенных систем и способов подогрева почвы можно использовать различные приспособления по обогреву теплиц. Чтобы повысить эффективность их работы, необходимо обеспечить максимальную герметичность, и изоляцию помещения, и минимизировать потери тепла.
Современные системы отопления и оборудования для теплиц
Для обогрева грунта и растений можно использовать современное оборудование и инфракрасные обогреватели. Компактные и переносные устройства работают по принципу передачи тепла окружающим объектам, что имеет ряд существенных преимуществ:
- почва и растения медленно прогреваются до нужной температуры не получая ожогов и других повреждений, что влияет на их рост и развитие, цветение и плодоношение;
- тепловая энергия от грунта медленно прогревает воздух в теплице что помогает стабилизировать температурный режим в помещении парника и избежать потерь тепла;
- за счет циркуляции прогретых воздушных масс сохраняется оптимальный микроклимат необходимый для проращивания семян или хорошего укоренения рассады.
Когда теплица обустраивается дополнительным оборудованием и эффективно обогревается, ее можно использовать на протяжении круглого года. Выбирая систему отопления или оборудование для обогрева необходимо ориентироваться на его мощность и теплоотдачу.