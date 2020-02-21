Виды обогрева грунта в теплице

Какие методы обогрева грунта используются в теплицах





Создание оптимального микроклимата в теплицах зависит от использования качественного материала для их покрытия. Хорошие свойства герметичности сотового поликарбоната позволяют удерживать тепло в парнике. Любая теплица из поликарбоната для использования ее в холодное время года требует дополнительного обогрева. Более подробно про теплицы из поликарбоната смотрите на сайте производителя https://teplitsamarket.com.ua/teplici/

Лучшие варианты обогрева грунта для использования в теплице

Выбрать и купить теплицу можно исходя из разных параметров, но при ее практической эксплуатации следует поддерживать оптимальный микроклимат. Сохранить определенную температуру и влажность помогут системы обогрева грунта:

создание теплых грядок с применением биотоплива, за счет естественных процессов почва подогревается изнутри и корневые системы растений развиваются в комфортных условиях не получая химических ожогов;

системы подпочвенного обогрева подпочвенного слоя, принцип работы таких комплексов похож на системы подогрева пола обеспечивая прогрев грунта за счет циркуляции воздуха или воды.

дополнительно применяется для утепления грунта сверху агроволокно. ДЛя мульчирования чаще всего применяется черное агроволокно, про него смотрите на странице https://teplitca.kiev.ua/g9756674-agrovolokno

Кроме встроенных систем и способов подогрева почвы можно использовать различные приспособления по обогреву теплиц. Чтобы повысить эффективность их работы, необходимо обеспечить максимальную герметичность, и изоляцию помещения, и минимизировать потери тепла.

Современные системы отопления и оборудования для теплиц





Для обогрева грунта и растений можно использовать современное оборудование и инфракрасные обогреватели. Компактные и переносные устройства работают по принципу передачи тепла окружающим объектам, что имеет ряд существенных преимуществ:

почва и растения медленно прогреваются до нужной температуры не получая ожогов и других повреждений, что влияет на их рост и развитие, цветение и плодоношение;

тепловая энергия от грунта медленно прогревает воздух в теплице что помогает стабилизировать температурный режим в помещении парника и избежать потерь тепла;

за счет циркуляции прогретых воздушных масс сохраняется оптимальный микроклимат необходимый для проращивания семян или хорошего укоренения рассады.

Когда теплица обустраивается дополнительным оборудованием и эффективно обогревается, ее можно использовать на протяжении круглого года. Выбирая систему отопления или оборудование для обогрева необходимо ориентироваться на его мощность и теплоотдачу.



