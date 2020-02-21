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Досуг Сегодня, 21:4544
Виды обогрева грунта в теплице

Какие методы обогрева грунта используются в теплицах


Создание оптимального микроклимата в теплицах зависит от использования качественного материала для их покрытия. Хорошие свойства герметичности сотового поликарбоната позволяют удерживать тепло в парнике. Любая теплица из поликарбоната для использования ее в холодное время года требует дополнительного обогрева. Более подробно про теплицы из поликарбоната смотрите на сайте производителя https://teplitsamarket.com.ua/teplici/

Лучшие варианты обогрева грунта для использования в теплице

Выбрать и купить теплицу можно исходя из разных параметров, но при ее практической эксплуатации следует поддерживать оптимальный микроклимат. Сохранить определенную температуру и влажность помогут системы обогрева грунта:

  • создание теплых грядок с применением биотоплива, за счет естественных процессов почва подогревается изнутри и корневые системы растений развиваются в комфортных условиях не получая химических ожогов;
  • системы подпочвенного обогрева подпочвенного слоя, принцип работы таких комплексов похож на системы подогрева пола обеспечивая прогрев грунта за счет циркуляции воздуха или воды.
  • дополнительно применяется для утепления грунта сверху агроволокно. ДЛя мульчирования чаще всего применяется черное агроволокно, про него смотрите на странице https://teplitca.kiev.ua/g9756674-agrovolokno

Кроме встроенных систем и способов подогрева почвы можно использовать различные приспособления по обогреву теплиц. Чтобы повысить эффективность их работы, необходимо обеспечить максимальную герметичность, и изоляцию помещения, и минимизировать потери тепла.

Современные системы отопления и оборудования для теплиц

Виды обогрева грунта в теплице

Для обогрева грунта и растений можно использовать современное оборудование и инфракрасные обогреватели. Компактные и переносные устройства работают по принципу передачи тепла окружающим объектам, что имеет ряд существенных преимуществ:

  • почва и растения медленно прогреваются до нужной температуры не получая ожогов и других повреждений, что влияет на их рост и развитие, цветение и плодоношение;
  • тепловая энергия от грунта медленно прогревает воздух в теплице что помогает стабилизировать температурный режим в помещении парника и избежать потерь тепла;
  • за счет циркуляции прогретых воздушных масс сохраняется оптимальный микроклимат необходимый для проращивания семян или хорошего укоренения рассады.

Когда теплица обустраивается дополнительным оборудованием и эффективно обогревается, ее можно использовать на протяжении круглого года. Выбирая систему отопления или оборудование для обогрева необходимо ориентироваться на его мощность и теплоотдачу.

 


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