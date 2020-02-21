Как выбрать качественную брендовую сумку по доступной цене

Для женщины качественная сумка от известного бренда — это не только стильный аксессуар, а необходимое дополнение собственного образа. Для хорошей сумки цена имеет второстепенное значение, но покупатели стараются подыскать оптимальную модель в подходящем ценовом диапазоне, поэтому стоит обращать внимание на магазины, где регулярно устраивают акции. Это позволит приобрести понравившееся изделие по сниженной стоимости, сэкономив средства для следующей покупки.

Удачный выбор сумки позволяет чувствовать себя уверенно на любом мероприятии, а эстетичный внешний вид станет поводом для многочисленных комплиментов от друзей и коллег. Приобретение сумки в розничном магазине занимает много времени, поэтому удобнее выбирать покупки на интернет-платформах, которые отличаются большим ассортиментом.

Особенности бренда

Онлайн-магазин бренда Pratik привлекает клиентов большим каталогом, удобной системой поиска и акционными предложениями. Ассортимент постоянно обновляется, в нём представлены изделия из настоящей и искусственной кожи. Бренд был создан летом 2017 года и с тех пор завоевал своих поклонников, которые высоко оценили качество и дизайн модных сумок и обуви. Дизайнеры Pratik знают, как создавать красивые и функциональные изделия, которые будут служить владельцам долгие годы.

Большинство изделий однотонные, их легко сочетать с деловыми костюмами и одеждой в стиле casual. Сумки красных оттенков можно использовать в качестве визуального акцента образа, подбирая к ним туфли похожего цвета. Любительницы узоров могут приобрести сумки из материала, похожего на кожу рептилий.

Особенности оформления заказа

Если цена в каталоге слишком высока, стоит подписаться на новости о снижении стоимости. Выбрав понравившуюся модель, покупатель может добавить товар в корзину и оформить заказ, указав своё имя, email и телефон. Те, кто предпочитает выбирать сумки в обычном магазине, могут посетить один из магазинов бренда, открытых в трёх городах Украины:

Киеве;

Харькове;

Днепре.

Жители других городов могут заказать понравившуюся продукцию онлайн. Доставка в отделение «Новой почты» при заказе на сумму от 1200 грн будет бесплатной. В каталоге представлены модели, которые подойдут для торжественных мероприятий, дружеских вечеринок, концертов и корпоративов. Каждая женщина сможет пополнить свою коллекцию сумок, выбрав подходящий вариант, который станет идеальным дополнением стильного образа.