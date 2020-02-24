Как купить автомобиль в США

Украинский рынок транспортных средств отличается высокими ценами. Поэтому, в стране постоянно растет спрос на автомобили, бывшие в употреблении. Большая часть машин поставляется из Европы. Многие мечтают об авто из США. Но большое расстояние становится преградой для выгодной покупки. Существует возможность воплотить эту мечту в реальность без лишних затрат. Ее предлагает компания EasyXpress.

Комплексная помощь в покупке авто в США

В Америке принято менять машину раз в несколько лет. Старые автомобили продаются новым владельцам через аукционы. Участвуя в них, вы получите возможность сэкономить 30-50%. EasyXpress предоставляет своим клиентам доступ к самым популярным аукционам автомобилей в США.

Опасаетесь обмана и покупки транспортного средства в плохом техническом состоянии? Всем автомобилям, выставленным на аукционы в США, присваиваются уникальные VIN-коды. Введя его на сайте EasyXpress, можно узнать полную и достоверную информацию о машине:

год выпуска;

пробег;

технические характеристики;

наличие серьезных повреждений;

попадало ли транспортное средство ДТП.

Желаете свести к нулю вероятность ошибки? Консультанты компании помогут подобрать лучшие варианты. Незнание английского языка не позволяет вам участвовать в аукционе? Выберите среди предложений понравившиеся автомобили. Сотрудник EasyXpress будет представлять ваши интересы во время торгов. Нужно лишь установить максимальную стоимость.

Организация доставки автомобиля

Компания возьмет на себя все заботы о транспортировке вашей машины из США. Доставка осуществляется морским контейнерным способом со многими другими товарами. Это самый дешевый метод международных грузоперевозок. Продолжительность доставки — 8-10 недель.

Компания не ограничивается транспортировкой. Сотрудники EasyXpress предоставляют услуги растаможки и сертификации автомобилей на территории Украины. Здесь работают квалифицированные и опытные специалисты. Они используют все законные способы снижения таможенных сборов. Оформление документов с помощью сотрудников компании обойдется вам в минимальную сумму.

EasyXpress пользуется безупречной репутацией на рынке. Клиенты отмечают прозрачность сделок и ответственность сотрудников, образцовый сервис и выгодную стоимость услуг компании. Воспользуйтесь возможностью купить автомобиль из США по доступной цене.