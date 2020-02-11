 

Элитный ломбард: займ под залог брендовых изделий

Досуг Сегодня, 14:1437
Элитный ломбард: займ под залог брендовых изделий

Проблемы с деньгами – кто из нас с ними не сталкивался? В некоторых случаях ситуацию сможет поправить небольшая сумма, в некоторых – значительная. Одни принимаются обзванивать друзей и родственников, другие – отправляются в банк. Есть и третий вариант – обратиться в ломбард.

Ломбард: что это такое

Ломбард – это заведение, в которое можно принести ценную вещь, и, оставив ее в залог, получить определенную сумму на руки. Неважно, будет это б/у изделие или новое – на этом сайте принимают брендовые наручные часы, ювелирные украшения, предметы роскоши, антиквариат. По истечении времени, когда финансовое положение будет не столь плачевным, вы сможете выкупить свою вещь обратно – в кассу надо будет внести полученную сумму плюс проценты.

Можно и не забирать ценности – в ломбарде есть оценщик, который внимательно осмотрит принесенную вещь и назовет стоимость, за которую контора готова ее выкупить насовсем.

Как выбрать надежный ломбард

Если срочно нужна большая сумма, то проще всего получить ее в ломбарде. И вот тут возникает главная загвоздка – как выбрать ломбард женских часов и прочих ценностей.

Достойный ломбард отличить от шарашкиных контор можно уже по внешним признакам. Солидное учреждение находится в центре города, имеет презентабельный внешний вид и парковку рядом со входом – это обязательное условие, так как стоит брать в учет то количество финансов, которые выносит из заведения клиент ломбарда такого уровня.

  • Отдайте предпочтение ломбарду, у которого есть несколько филиалов – сетевые компании более благонадежны. Их точно не назовешь фирмами-однодневками.
  • Изучите репутацию компании – она должна быть подтверждена отзывами клиентов и быть кристально чистой.
  • Просмотрите сайты ломбардов и рассмотрите варианты оценки залога, выплаты денег и сравните процентные ставки – выберите для себя наиболее удобный вариант. Организациям, работающим честно, скрывать нечего – вся информация должна быть в открытом доступе.
  • Узнайте, смогут ли в заведении осуществить значительный заем – это тоже является отличительной чертой ломбарда премиум-класса. Далеко не все такие организации обладают возможностью предоставить значительные денежные средства в день обращения.

VIPGold – это команда настоящих профессионалов, имеющих огромный опыт в работе с элитными изделиями. Их кредо: безупречное качество, взаимовыгода и оперативность.

Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Ломбард, залоги, брендовые, изделия, 7dniv, 7dnivinfo  
Диски r13 - совершенство в деталях
Диски r13 - совершенство в деталях
Доставка еды: не сиди голодным
Доставка еды: не сиди голодным
Тормозные колодки, особенности и признаки их износа
Тормозные колодки, особенности и признаки их износа
Элитный ломбард: займ под залог брендовых изделий
Элитный ломбард: займ под залог брендовых изделий
В Эстонии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
В Эстонии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Cписок стран в Европе у которых коронавирус
Cписок стран в Европе у которых коронавирус
Гороскоп на сегодня (27.02.20)
Гороскоп на сегодня (27.02.20)
Какие сегодня праздники, события - 27 Февраля
Какие сегодня праздники, события - 27 Февраля
Как купить автомобиль в США
Как купить автомобиль в США
Как выбрать качественную брендовую сумку по доступной цене
Как выбрать качественную брендовую сумку по доступной цене
Во Львовской области 13-летняя девочка забеременела от 14-летнего парня. Парень ловил рыбу и отдавал ей за секс.
Во Львовской области 13-летняя девочка забеременела от 14-летнего парня. Парень ловил рыбу и отдавал ей за секс.
Виды обогрева грунта в теплице
Виды обогрева грунта в теплице

Новости по теме

Как выбрать качественную брендовую сумку по доступной цене
Как выбрать качественную брендовую сумку по доступной цене
Сегодня, 09:10
Высока вероятность, что коронавирус дойдёт до Украины. Что важно знать чтобы защитить себя и своих родных от заражения?
Высока вероятность, что коронавирус дойдёт до Украины. Что важно знать чтобы защитить себя и своих родных от заражения?
Вчера, 09:09
Гороскоп на сегодня (11.02.20)
Гороскоп на сегодня (11.02.20)
11-фев-2020, 09:25
Гороскоп на сегодня (02.02.20)
Гороскоп на сегодня (02.02.20)
2-фев-2020, 10:08
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
17-янв-2020, 10:21

Последние новости

15:06
События
Коронавирус начал "независимое" распространение
14:39
Политика
Китай жестко загнал в «стойло» президента Белоруссии Лукашенко
14:08
Политика
Заражение коронавирусом украинки в Италии Минздрав пока не подтверждает
14:05
События
В США на территории завода открыли стрельбу, восемь погибших
13:49
Политика
Крым российским никогда не признают США
13:42
События
Первое заражение коронавирусом зафиксировано в Дании
11:03
Политика
Об отсутствии коронавируса у 89 эвакуированных украинцев в Новых Санжарах заявил Данилов
10:34
Общество
В Эстонии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
10:27
Общество
Cписок стран в Европе у которых коронавирус
10:23
Политика
Санкции против России может расширить ЕС
10:20
Политика
Минские соглашения с точки зрения безопасности подходят Украине
10:16
Политика
В Италии Украинка заразилась коронавирусом
10:11
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (27.02.20)
09:48
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 27 Февраля
Вчера, 2020-02-26
22:14
События
Госавтоинспекция Москвы оштрафовала Бэтмена
22:04
Общество
Во Львовской области 13-летняя девочка забеременела от 14-летнего парня. Парень ловил рыбу и отдавал ей за секс.
21:42
Общество
Самая красивая женщина в мире ради фото скинула с себя полотенце
21:38
Политика
Парламент планирует отправить в отставку неадекватного министра
21:34
События
Горсовет Харькова снова вернул на карту проспект Жукова
21:32
События
Более 500 материалов по делу Шеремета рассекречивает следствие

Новости ТОП-7

Высока вероятность, что коронавирус дойдёт до Украины. Что важно знать чтобы защитить себя и своих родных от заражения?16308
Белоруссия рассекретила архивы КГБ о преступлениях УПА12692
В Иордании собрались главы Православных церквей чтобы поставить на место зарвавшегося Варфоломея3854
ЗА КРИТИКУ ГЕЙ-ПАРАДА И ЛГБТ НАКАЗАНИЕ ШТРАФОМ ДО 350 ТЫС ГРН3406
Коронавирус добрался до Закарпатья1201
В Закарпатье в срочном порядке созывают противоэпидемическую комиссию561
Парламент планирует отправить в отставку неадекватного министра494

Досуг

Диски r13 - совершенство в деталях
Диски r13 - совершенство в деталях
Столкнувшись с необходимостью покупки новых "тапок” для своего авто впервые, стоит предварительно внимательно рассмотреть
Сегодня, 14:2641
Доставка еды: не сиди голодным
Доставка еды: не сиди голодным
Современный ритм жизни диктует свои правила – жалко тратить бесценные свободные минуты на стояние у плиты
Сегодня, 14:2139
Тормозные колодки, особенности и признаки их износа
Тормозные колодки, особенности и признаки их износа
Купить тормозные колодки через интернет-магазин с доставкой
Сегодня, 14:1843
Элитный ломбард: займ под залог брендовых изделий
Элитный ломбард: займ под залог брендовых изделий
Проблемы с деньгами – кто из нас с ними не сталкивался?
Сегодня, 14:1439
Как купить автомобиль в США
Как купить автомобиль в США
EasyXpress: помощь в покупке автомобиля в США
Сегодня, 09:1555
Как выбрать качественную брендовую сумку по доступной цене
Как выбрать качественную брендовую сумку по доступной цене
Как выбрать брендовые сумки до доступным ценам
Сегодня, 09:1062

События

Коронавирус начал "независимое" распространение
Коронавирус начал "независимое" распространение
Речь идет о мужчине, который не выезжал в охваченные вирусом регионы мира и не контактировал ни с кем на территории США, у кого
Сегодня, 15:0627
В США на территории завода открыли стрельбу, восемь погибших
В США на территории завода открыли стрельбу, восемь погибших
Стрелка ликвидировали
Сегодня, 14:0537
Первое заражение коронавирусом зафиксировано в Дании
Первое заражение коронавирусом зафиксировано в Дании
Инфицированный недавно вернулся после отдыха на горнолыжном курорте в Италии
Сегодня, 13:4242
Госавтоинспекция Москвы оштрафовала Бэтмена
Госавтоинспекция Москвы оштрафовала Бэтмена
22 февраля экипажем ДПС на Кутузовском проспекте в районе дома 5/3 по ходу движения в центр было остановлено транспортное
Вчера, 22:1494
Горсовет Харькова снова вернул на карту проспект Жукова
Горсовет Харькова снова вернул на карту проспект Жукова
На очередной сессии горсовета "за" проголосовали 52 депутата
Вчера, 21:3493
Более 500 материалов по делу Шеремета рассекречивает следствие
Более 500 материалов по делу Шеремета рассекречивает следствие
Следственная группа также проводит 32 судебные экспертизы
Вчера, 21:3298
7 Днів