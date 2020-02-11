Элитный ломбард: займ под залог брендовых изделий

Проблемы с деньгами – кто из нас с ними не сталкивался? В некоторых случаях ситуацию сможет поправить небольшая сумма, в некоторых – значительная. Одни принимаются обзванивать друзей и родственников, другие – отправляются в банк. Есть и третий вариант – обратиться в ломбард.

Ломбард: что это такое

Ломбард – это заведение, в которое можно принести ценную вещь, и, оставив ее в залог, получить определенную сумму на руки. Неважно, будет это б/у изделие или новое – на этом сайте принимают брендовые наручные часы, ювелирные украшения, предметы роскоши, антиквариат. По истечении времени, когда финансовое положение будет не столь плачевным, вы сможете выкупить свою вещь обратно – в кассу надо будет внести полученную сумму плюс проценты.

Можно и не забирать ценности – в ломбарде есть оценщик, который внимательно осмотрит принесенную вещь и назовет стоимость, за которую контора готова ее выкупить насовсем.

Как выбрать надежный ломбард

Если срочно нужна большая сумма, то проще всего получить ее в ломбарде. И вот тут возникает главная загвоздка – как выбрать ломбард женских часов и прочих ценностей.

Достойный ломбард отличить от шарашкиных контор можно уже по внешним признакам. Солидное учреждение находится в центре города, имеет презентабельный внешний вид и парковку рядом со входом – это обязательное условие, так как стоит брать в учет то количество финансов, которые выносит из заведения клиент ломбарда такого уровня.

Отдайте предпочтение ломбарду, у которого есть несколько филиалов – сетевые компании более благонадежны. Их точно не назовешь фирмами-однодневками.

Изучите репутацию компании – она должна быть подтверждена отзывами клиентов и быть кристально чистой.

Просмотрите сайты ломбардов и рассмотрите варианты оценки залога, выплаты денег и сравните процентные ставки – выберите для себя наиболее удобный вариант. Организациям, работающим честно, скрывать нечего – вся информация должна быть в открытом доступе.

Узнайте, смогут ли в заведении осуществить значительный заем – это тоже является отличительной чертой ломбарда премиум-класса. Далеко не все такие организации обладают возможностью предоставить значительные денежные средства в день обращения.

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