Тормозные колодки, особенности и признаки их износа

Выбор и приобретение автомобильных запасных деталей для транспортных средств не могут поставить в тупик опытных водителей, которые знают надежных поставщиков. В сфере автобизнеса Украины одной из ведущих компаний считают «АТЛ». Это сеть магазинов и сервисных центров, где можно купить тормозные колодки, фильтры, электронные компоненты, детали двигателя, систем выхлопа, охлаждения и отопления. Обширный ассортимент интернет-магазина включает и элементы коробки передач, подвески, кузовные части по привлекательной стоимости.

Ответственный поставщик ATL имеет большой опыт работы — свыше двадцати лет. Компания располагает собственными транспортными средствами для оперативной доставки товаров, четкой организации логистики и решения поставленных задач. Среди товарных групп интернет-магазина выделяют и автомасла, химию, аккумуляторы, покрышки. Предусмотрено подключение к корпоративной программе. В наличии имеются подарочные карты.

Тормозные колодки и их назначение

Это важнейший элемент тормозной системы транспортного средства, который лежит в основе ее работы за счет силы трения. На колеса устанавливаются специальные фрикционные механизмы, оснащенные деталями. Это и есть тормозные колодки. Автомобиль принудительно останавливает движение при условии, что эти конструктивные элементы прижимаются к диску или барабану посредством гидравлического или пневматического привода.

Торможение осуществляется путем преобразования одного типа энергии в другую. Когда колодки контактируют с барабаном или диском, они нагреваются — между элементами возникает трение. Кинетическая энергия переходит в тепловую, поэтому автомобиль тормозит и постепенно останавливается.

Износ колодок: когда их следует менять

У одних владельцев транспорта эти детали изнашиваются за пару месяцев, а у других — за пару лет и более. Важно не пропустить момент, когда в замене колодок возникнет острая необходимость, чтобы обеспечить безопасность водителя и пассажиров. Эксперты рекомендуют менять детали тормозной системы, когда:

утончены фрикционные насадки — их толщина меньше 5 мм;

слышны постоянные скрипы в тормозах;

увеличен ход педали;

на панели приборов загорается специальная сигнальная лампа.

Снижение эффективности торможения, увеличенный ход рычага «ручника», шумы, стуки, вибрации при остановке транспорта свидетельствуют о необходимости срочной покупки колодок и их установки.