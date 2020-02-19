 

Тормозные колодки, особенности и признаки их износа

Досуг Сегодня, 14:1843
Тормозные колодки, особенности и признаки их износа

Выбор и приобретение автомобильных запасных деталей для транспортных средств не могут поставить в тупик опытных водителей, которые знают надежных поставщиков. В сфере автобизнеса Украины одной из ведущих компаний считают «АТЛ». Это сеть магазинов и сервисных центров, где можно купить тормозные колодки, фильтры, электронные компоненты, детали двигателя, систем выхлопа, охлаждения и отопления. Обширный ассортимент интернет-магазина включает и элементы коробки передач, подвески, кузовные части по привлекательной стоимости.

Ответственный поставщик ATL имеет большой опыт работы — свыше двадцати лет. Компания располагает собственными транспортными средствами для оперативной доставки товаров, четкой организации логистики и решения поставленных задач. Среди товарных групп интернет-магазина выделяют и автомасла, химию, аккумуляторы, покрышки. Предусмотрено подключение к корпоративной программе. В наличии имеются подарочные карты.

Тормозные колодки и их назначение

Это важнейший элемент тормозной системы транспортного средства, который лежит в основе ее работы за счет силы трения. На колеса устанавливаются специальные фрикционные механизмы, оснащенные деталями. Это и есть тормозные колодки. Автомобиль принудительно останавливает движение при условии, что эти конструктивные элементы прижимаются к диску или барабану посредством гидравлического или пневматического привода.

Торможение осуществляется путем преобразования одного типа энергии в другую. Когда колодки контактируют с барабаном или диском, они нагреваются — между элементами возникает трение. Кинетическая энергия переходит в тепловую, поэтому автомобиль тормозит и постепенно останавливается.

Износ колодок: когда их следует менять

У одних владельцев транспорта эти детали изнашиваются за пару месяцев, а у других — за пару лет и более. Важно не пропустить момент, когда в замене колодок возникнет острая необходимость, чтобы обеспечить безопасность водителя и пассажиров. Эксперты рекомендуют менять детали тормозной системы, когда:

  • утончены фрикционные насадки — их толщина меньше 5 мм;
  • слышны постоянные скрипы в тормозах;
  • увеличен ход педали;
  • на панели приборов загорается специальная сигнальная лампа.

Снижение эффективности торможения, увеличенный ход рычага «ручника», шумы, стуки, вибрации при остановке транспорта свидетельствуют о необходимости срочной покупки колодок и их установки.

Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Тормозные, колодки, особенности, признаки, 7dniv, 7dnivinfo, Досуг  
Диски r13 - совершенство в деталях
Диски r13 - совершенство в деталях
Доставка еды: не сиди голодным
Доставка еды: не сиди голодным
Тормозные колодки, особенности и признаки их износа
Тормозные колодки, особенности и признаки их износа
Элитный ломбард: займ под залог брендовых изделий
Элитный ломбард: займ под залог брендовых изделий
В Эстонии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
В Эстонии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Cписок стран в Европе у которых коронавирус
Cписок стран в Европе у которых коронавирус
Гороскоп на сегодня (27.02.20)
Гороскоп на сегодня (27.02.20)
Какие сегодня праздники, события - 27 Февраля
Какие сегодня праздники, события - 27 Февраля
Как купить автомобиль в США
Как купить автомобиль в США
Как выбрать качественную брендовую сумку по доступной цене
Как выбрать качественную брендовую сумку по доступной цене
Во Львовской области 13-летняя девочка забеременела от 14-летнего парня. Парень ловил рыбу и отдавал ей за секс.
Во Львовской области 13-летняя девочка забеременела от 14-летнего парня. Парень ловил рыбу и отдавал ей за секс.
Виды обогрева грунта в теплице
Виды обогрева грунта в теплице

Новости по теме

Диски r13 - совершенство в деталях
Диски r13 - совершенство в деталях
Сегодня, 14:26
Как купить автомобиль в США
Как купить автомобиль в США
Сегодня, 09:15
Виды обогрева грунта в теплице
Виды обогрева грунта в теплице
Вчера, 21:45
Почему необходимо установить ГБО на ваш автомобиль
Почему необходимо установить ГБО на ваш автомобиль
19-фев-2020, 07:58
Мифы об аккумуляторах, о которых пора забыть
Мифы об аккумуляторах, о которых пора забыть
22-янв-2020, 08:28

Последние новости

15:06
События
Коронавирус начал "независимое" распространение
14:39
Политика
Китай жестко загнал в «стойло» президента Белоруссии Лукашенко
14:08
Политика
Заражение коронавирусом украинки в Италии Минздрав пока не подтверждает
14:05
События
В США на территории завода открыли стрельбу, восемь погибших
13:49
Политика
Крым российским никогда не признают США
13:42
События
Первое заражение коронавирусом зафиксировано в Дании
11:03
Политика
Об отсутствии коронавируса у 89 эвакуированных украинцев в Новых Санжарах заявил Данилов
10:34
Общество
В Эстонии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
10:27
Общество
Cписок стран в Европе у которых коронавирус
10:23
Политика
Санкции против России может расширить ЕС
10:20
Политика
Минские соглашения с точки зрения безопасности подходят Украине
10:16
Политика
В Италии Украинка заразилась коронавирусом
10:11
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (27.02.20)
09:48
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 27 Февраля
Вчера, 2020-02-26
22:14
События
Госавтоинспекция Москвы оштрафовала Бэтмена
22:04
Общество
Во Львовской области 13-летняя девочка забеременела от 14-летнего парня. Парень ловил рыбу и отдавал ей за секс.
21:42
Общество
Самая красивая женщина в мире ради фото скинула с себя полотенце
21:38
Политика
Парламент планирует отправить в отставку неадекватного министра
21:34
События
Горсовет Харькова снова вернул на карту проспект Жукова
21:32
События
Более 500 материалов по делу Шеремета рассекречивает следствие

Новости ТОП-7

Высока вероятность, что коронавирус дойдёт до Украины. Что важно знать чтобы защитить себя и своих родных от заражения?16308
Белоруссия рассекретила архивы КГБ о преступлениях УПА12694
В Иордании собрались главы Православных церквей чтобы поставить на место зарвавшегося Варфоломея3854
ЗА КРИТИКУ ГЕЙ-ПАРАДА И ЛГБТ НАКАЗАНИЕ ШТРАФОМ ДО 350 ТЫС ГРН3406
Коронавирус добрался до Закарпатья1201
В Закарпатье в срочном порядке созывают противоэпидемическую комиссию561
Парламент планирует отправить в отставку неадекватного министра494

Досуг

Диски r13 - совершенство в деталях
Диски r13 - совершенство в деталях
Столкнувшись с необходимостью покупки новых "тапок” для своего авто впервые, стоит предварительно внимательно рассмотреть
Сегодня, 14:2642
Доставка еды: не сиди голодным
Доставка еды: не сиди голодным
Современный ритм жизни диктует свои правила – жалко тратить бесценные свободные минуты на стояние у плиты
Сегодня, 14:2139
Тормозные колодки, особенности и признаки их износа
Тормозные колодки, особенности и признаки их износа
Купить тормозные колодки через интернет-магазин с доставкой
Сегодня, 14:1845
Элитный ломбард: займ под залог брендовых изделий
Элитный ломбард: займ под залог брендовых изделий
Проблемы с деньгами – кто из нас с ними не сталкивался?
Сегодня, 14:1439
Как купить автомобиль в США
Как купить автомобиль в США
EasyXpress: помощь в покупке автомобиля в США
Сегодня, 09:1555
Как выбрать качественную брендовую сумку по доступной цене
Как выбрать качественную брендовую сумку по доступной цене
Как выбрать брендовые сумки до доступным ценам
Сегодня, 09:1063

События

Коронавирус начал "независимое" распространение
Коронавирус начал "независимое" распространение
Речь идет о мужчине, который не выезжал в охваченные вирусом регионы мира и не контактировал ни с кем на территории США, у кого
Сегодня, 15:0627
В США на территории завода открыли стрельбу, восемь погибших
В США на территории завода открыли стрельбу, восемь погибших
Стрелка ликвидировали
Сегодня, 14:0538
Первое заражение коронавирусом зафиксировано в Дании
Первое заражение коронавирусом зафиксировано в Дании
Инфицированный недавно вернулся после отдыха на горнолыжном курорте в Италии
Сегодня, 13:4242
Госавтоинспекция Москвы оштрафовала Бэтмена
Госавтоинспекция Москвы оштрафовала Бэтмена
22 февраля экипажем ДПС на Кутузовском проспекте в районе дома 5/3 по ходу движения в центр было остановлено транспортное
Вчера, 22:1494
Горсовет Харькова снова вернул на карту проспект Жукова
Горсовет Харькова снова вернул на карту проспект Жукова
На очередной сессии горсовета "за" проголосовали 52 депутата
Вчера, 21:3493
Более 500 материалов по делу Шеремета рассекречивает следствие
Более 500 материалов по делу Шеремета рассекречивает следствие
Следственная группа также проводит 32 судебные экспертизы
Вчера, 21:3298
7 Днів